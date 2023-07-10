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Политика 10 июля 2023 11:13

Раис РТ: Мирзиеев доказал прочность своего авторитета в эпоху глобальной нестабильности

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Раис РТ: Мирзиеев доказал прочность своего авторитета в эпоху глобальной нестабильности
фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост Президента Узбекистана. Столь убедительная победа особенно ценна в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности, говорится в телеграмме руководителя РТ.

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашей заслуженной и очень важной победы», – написал Минниханов.

Он подчеркнул, что Мирзииев показал себя как дальновидный и талантливый политик, опытный государственный деятель, и выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества с Татарстаном.

Он пожелал Президенту Узбекистана здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного для процветания республики.

Ранее с убедительной победой на выборах Мирзиеева поздравил Президент России Владимир Путин.

#Рустам Минниханов #Шавкат Мирзиеев #выборы президента
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