Раис РТ: Мирзиеев доказал прочность своего авторитета в эпоху глобальной нестабильности

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост Президента Узбекистана. Столь убедительная победа особенно ценна в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности, говорится в телеграмме руководителя РТ.

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашей заслуженной и очень важной победы», – написал Минниханов.

Он подчеркнул, что Мирзииев показал себя как дальновидный и талантливый политик, опытный государственный деятель, и выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества с Татарстаном.

Он пожелал Президенту Узбекистана здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного для процветания республики.

Ранее с убедительной победой на выборах Мирзиеева поздравил Президент России Владимир Путин.