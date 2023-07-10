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Раис РТ: Мирзиеев доказал прочность своего авторитета в эпоху глобальной нестабильности
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост Президента Узбекистана. Столь убедительная победа особенно ценна в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности, говорится в телеграмме руководителя РТ.
«Примите самые теплые поздравления по случаю вашей заслуженной и очень важной победы», – написал Минниханов.
Он подчеркнул, что Мирзииев показал себя как дальновидный и талантливый политик, опытный государственный деятель, и выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества с Татарстаном.
Он пожелал Президенту Узбекистана здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного для процветания республики.
Ранее с убедительной победой на выборах Мирзиеева поздравил Президент России Владимир Путин.
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