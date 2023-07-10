Путин поздравил Мирзиеева с убедительной победой на выборах Президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым после переизбрания Президентом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что победа Мирзиеева была убедительной. Стороны выразили настрой на всестороннее развитие сотрудничества двух стран, основанного на стратегического партнерства.

Ранее Президент России направил коллеге поздравительную телеграмму.

«Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение её международных позиций, защиту прав и интересов граждан», — говорилось в послании.

Напомним, накануне в Узбекистане прошел единый день голосования на досрочных выборах главы государства. В предвыборной гонке за президентское кресло принимали участие четыре кандидата от официально действующих партий: действующий Президент Шавкат Мирзиёев, а также Абдушукур Хамзаев, Улугбек Иноятов и Робахон Махмудова.

По предварительным данным ЦИК Узбекистана, набрал 87,05% голосов.