Раис РТ: Дипломные проекты в инженерной школе должны готовяться как стартапы

Основой дальнейшего технологического развития предприятий Татарстана являются наука и высококвалифицированные кадры. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«В рамках Года научно-технологического развития в республике запущен ряд новых важных инициатив по укреплению образовательного и исследовательского потенциала Татарстана, привлечению и поддержке молодых ученых, а также повышению результативности взаимодействия науки и промышленности», - сказал он.

Спикер пояснил, что, прежде всего, речь идет о развитии передовых инженерных школ, созданных по поручению Владимира Путина. В республике уже реализуются шесть таких проектов на базе ведущих университетов и якорных предприятий.

«Правительству совместно с Академией наук во взаимодействии с заинтересованными промышленными предприятиями необходимо подготовить предложения по созданию новых передовых инженерных школ», - подчеркнул Минниханов.

В целом, по его словам, подготовка инженеров новой формации должна быть тесно взаимоувязана с развитием высокотехнологичного предпринимательства.

«Каждый дипломный, квалификационный проект выпускника передовой инженерной школы должен изначально готовиться как потенциальный стартап при участии таких предприятий и институтов развития», - считает он.

Также Минниханов напомнил о том, что начато формирование трех республиканских базовых научно координационных Центров компетенций в области аддитивных технологий, беспилотного транспорта и искусственного интеллекта.

«Важно продолжить создание аналогичных опорных центров и по другим перспективным направлениям», - заметил Раис Татарстана.