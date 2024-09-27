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Раис РТ: Дипломные проекты в инженерной школе должны готовяться как стартапы
Основой дальнейшего технологического развития предприятий Татарстана являются наука и высококвалифицированные кадры. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«В рамках Года научно-технологического развития в республике запущен ряд новых важных инициатив по укреплению образовательного и исследовательского потенциала Татарстана, привлечению и поддержке молодых ученых, а также повышению результативности взаимодействия науки и промышленности», - сказал он.
Спикер пояснил, что, прежде всего, речь идет о развитии передовых инженерных школ, созданных по поручению Владимира Путина. В республике уже реализуются шесть таких проектов на базе ведущих университетов и якорных предприятий.
«Правительству совместно с Академией наук во взаимодействии с заинтересованными промышленными предприятиями необходимо подготовить предложения по созданию новых передовых инженерных школ», - подчеркнул Минниханов.
В целом, по его словам, подготовка инженеров новой формации должна быть тесно взаимоувязана с развитием высокотехнологичного предпринимательства.
«Каждый дипломный, квалификационный проект выпускника передовой инженерной школы должен изначально готовиться как потенциальный стартап при участии таких предприятий и институтов развития», - считает он.
Также Минниханов напомнил о том, что начато формирование трех республиканских базовых научно координационных Центров компетенций в области аддитивных технологий, беспилотного транспорта и искусственного интеллекта.
«Важно продолжить создание аналогичных опорных центров и по другим перспективным направлениям», - заметил Раис Татарстана.
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