Раис: «К окончанию учебы ждем ваших предложений по улучшению работы в республике»

Было бы замечательно, если бы к окончанию обучения вы подготовили свои предложения по улучшению работы. Об этом на подведении итогов программы «Батырлар. Герои Татарстана» в научной библиотеке КФУ имени Лобачевского сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Я обещаю, что мы выделим один день и каждого из вас выслушаем. Нам важно услышать вашу позицию. Вы будете учить нас, мы будем учить вас. Каждый из нас должен учиться всю жизнь», – сказал Рустам Минниханов.

Он обратил внимание на колоссальный опыт бойцов.

«То, что вы прошли, – это огромный опыт. Поэтому мы тоже будем обращаться к вам, как к учителям», – подытожил Раис РТ.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего было подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но были и 104 заявителя из 33 регионов РФ.

Уже в конце июня о завершении конкурсного отбора на программу для ветеранов и участников спецоперации «Батырлар. Герои Татарстана» сообщил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

В результате был сформирован рейтинг, который стал основой для принятия Общественным советом программы «Батырлар. Герои Татарстана» решения о зачислении лучших на соответствующую программу обучения.

