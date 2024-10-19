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Политика 19 октября 2024 19:07

Райнур Хасанов утвержден членом Общественной палаты Татарстана

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Райнур Хасанов утвержден членом Общественной палаты Татарстана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Форума татарской молодежи Райнур Хасанов вошел в состав Общественной палаты РТ. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Напомним, что Хасанов возглавил Всемирный форум татарской молодежи в конце прошлого года. Ранее он занимал должность заместителя председателя.

#Общественная палата РТ #Назначение
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