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Райнур Хасанов утвержден членом Общественной палаты Татарстана
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Председатель Форума татарской молодежи Райнур Хасанов вошел в состав Общественной палаты РТ. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Напомним, что Хасанов возглавил Всемирный форум татарской молодежи в конце прошлого года. Ранее он занимал должность заместителя председателя.
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