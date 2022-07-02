Раиль Нургалиев из Татарстана стал абсолютным батыром Всероссийского сельского Сабантуя

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

35-летний борец из Тюлячинского района Татарстана Раиль Нургалиев стал абсолютнным батыром XII Всероссийского сельского Сабантуя, который проходит 1 и 2 июля в Мордовии. На площадку в село Аксеново приехали сильнейшие борцы России.

Раиль Нургалиев участвовал в состязании батыров в весовой категории до 100 кг. В финале он провел бой с Булатом Мусиным.

Награду от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова — ключи от автомобиля «Лада Гранта» вручил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Также Раиль Нургалиев увез с собой барана и двухнедельную путевку на курорт в Сочи.

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

Борец поделился с «Татар-информом», что выиграл автомобиль в 35-й раз.

Раиль Нургалиев — заслуженный мастер спорта по национальной борьбе, многократный чемпион Татарстана, России и Европы. В 2014 году борец стал сильнейшим на планете.

О самых ярких моментах празднования XII Всероссийского сельского Сабантуя ранее сообщал «Татар-информ».