Этнодеревня, конные скачки и корэш: как Минниханов и Здунов отметили Сабантуй в Мордовии

Всероссийский сельский Сабантуй впервые приняла сегодня Республика Мордовия. Для этого в селе Аксеново построили ипподром и избы для татарской этнодеревни. О самых ярких моментах празднования — в обзоре «Татар-информ».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Миннниханов: «Прекрасное место, прекрасные люди»

На XII Всероссийский сельский Сабантуй в Мордовию съехались делегации из 24 регионов России: Ульяновской, Оренбургской, Астраханской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Ростовской областей, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Бурятии, Пермского края и других регионов. Самая многочисленная делегация прибыла из Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Приветствуя участников праздника, Рустам Минниханов обратился к присутствующим на двух языках — русском и татарском.

«Сабантуй — красивый праздник! Сегодня он празднуется в 50 регионах России, в 35 странах. У вас Сабантуй организован масштабно — так только в Казани может пройти. Я искренне благодарен вам, Артем Алексеевич (Здунов — глава Республики Мордовия — прим. ред), коллегам, которые приехали помогать из Казани, Кукморскому району. Прекрасно организованный Сабантуй, прекрасное место, а, самое главное, — прекрасные люди! Я хотел бы всех поздравить с этим праздником и пожелать всем нам красиво провести этот Сабантуй. С праздником! Бэйрэм бэлен!» — поздравил Президент.

На торжественной церемонии открытия Сабантуя были зачитаны поздравительные телеграммы от заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«От всей души поздравляю всех, кто отмечает Сабантуй, с этим замечательным праздником. Сабантуй празднуется с древних времен и дошел до наших дней, сохранив несравненный ни с чем колорит. Это праздник, во многом благодаря которому из поколения в поколение передаются культурные традиции. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости, удачи и хорошего веселого праздника», — процитировал сообщение Марата Хуснуллина ведущий праздника.

Василь Шайхразиев: «География Сабантуя с каждым годом расширяется»

Всероссийский праздник плуга-2022 проходит в течение двух дней на двух площадках в Мордовии. 1 июля в селе Лямбирь состоялся большой концерт творческих коллективов Мордовии и Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сцену вышли народный артист Татарстана Айдар Галимов, многократная обладательница премий «Алтын Барс», «Болгар радиосы» Зайнап Фахретдинова, заслуженная артистка РТ Алина Шарипзянова, народный артист РТ Вил Усманов, «серебряный голос Татарстана» Рустам Закиров, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, ансамбль танца «Казань» и многие другие.

Перед концертом присутствующих поприветствовали заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров.

В своем выступлении председатель Национального совета подчеркнул, что география Сабантуя с каждым годом расширяется, и впервые на общероссийском уровне национальный праздник проходит на территории Мордовии.

«Команда здесь сплоченная, поэтому в первую очередь выражаю огромную благодарность главе Республики Мордовия Артему Здунову и Председателю Правительства Владимиру Сидорову. Пусть Сабантуй объединит нас, сохранит нашу историю», — отметил вице-мэр, вручив ансамблю песни и танца «Умырзая» Лямбирского района Мордовии сертификат на пошив национальных костюмов.

Владимир Сидоров поприветствовал собравшихся от имени Артема Здунова и поблагодарил артистов за прекрасные выступления, которые они подарили татарам Мордовии. Концерт, начавшийся в 19.00, завершился фейерверком в 21.30.

Артем Здунов: «Сегодня счастливый день в жизни Мордовии»

Основные мероприятия развернулись 2 июля в районе села Аксеново, где компактно проживают татары Мордовии. Повсюду слышалась мордовская и татарская речь, звучали песни и наигрыши, исполнялись танцы.

Всероссийский праздник начался с театрализованного пролога, изображающего татарские народные игры. Во второй части зрителям было представлено театрализованное выступление, отражающее историю принятия ислама Волжской Булгарией. Третья часть пролога была посвящена истории татар Мордовии. Ведущие праздника упомянули имена великих татарских деятелей, поэтов, писателей, военачальников, спортсменов — Хади Такташа, Шарифа Камала, Абдурахамана Абсалямова, Шамиля Тарпищева, адмирала Федора Ушакова, Михаила Девятаева — все они являются уроженцами мордовской земли, но жили и живут в Татарстане. Затем весь майдан исполнил татарскую народную песню «Туган тел».

После пролога слово взяли официальные лица мероприятия. Глава Мордовии Артем Здунов обратился к гостям с приветствием на русском, мокшанском, эрзянском, татарском языках. Руководитель отметил, что сегодня счастливый день в жизни жителей республики, так как такое масштабное мероприятие проходит в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленном Президентом России Владимиром Путиным.

«Также это Год, когда празднуется 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, и нам доверено провести Всероссийский сельский Сабантуй. Это праздник очень веселый, вы хорошо трудились, теперь есть возможность отдохнуть, позаниматься спортом, посоревноваться на благодатной мордовской земле. Такие праздники — это праздники единения нашей дружбы. Вообще, это большое счастье, когда приезжают наставники, учителя, смотрят и советуют, потому что нам многому еще надо учиться. А, самое главное, что вместе мы трудолюбивый народ и все нас получится!» — сказал Здунов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для гостей организованы разнообразные площадки: этнодеревня, где представлены промыслы районов Мордовии и Татарстана, трактор-шоу, контактный зоопарк, батуты, аттракционы, выставки, татарский базар, фестивали песенного и танцевального творчества, а также локация для спортивных состязаний и игр. Самое крупное татарское подворье организовал Кукморский муниципальный район РТ. Он занял площадь размером 60×40 метров. Здесь гости могли познакомиться с татарскими национальными обрядами, традициями, бытом, ремеслами. Кукморяне организовали выставку-продажу своих товаров: валенок, кастрюль, одежды, деревянных изделий и многого другого.

Помимо этого, каждый район Мордовии представил выставку местных достопримечательностей, товаров и услуг, а на мастер-классах специалисты учили всех желающих плести лапти и корзины, изготавливать валенки.

Одним из самых ярких моментов Сабантуя традиционно стали конные скачки. Специально к празднику плуга возле села был построен ипподром с трибунами на 520 зрителей. Возводить объект строителям из Мордовии помогали также специалисты из Казани. Состязания включили скачки верховых пород лошадей и бега рысаков. В них приняли участие наездники из Мордовии, Чувашии, Татарстана, Пензенской и Ульяновской областей.

Победителю в бегах достанется приз главы Мордовии — автомобиль, в скачках — сертификат на крупную денежную сумму. Призерам также вручат денежные сертификаты.

Еще одним ключевым событием на Сабантуе стали состязания в национальной борьбе корэш. По словам вице-президента Федерации корэш и борьбы на поясах Мордовии Дениса Муртазина, организацией площадки занималось Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия. Для борьбы корэш была оборудована специальная площадка с коврами, подиумом и трибунами на 1,3 тыс. человек.

В Мордовию приехали сильнейшие борцы России. Главный судья — олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, уроженец Республики Мордовия Алексей Мишин. Ограничений в весе не предусмотрено. Борьба проводится в трех весовых категорий: 80 кг, 90 кг и 90 плюс. На майдане проходят и юношеские показательные выступления по борьбе корэш по весовым категориям: 32 кг, 35 кг и 38 кг.

Победителю также достанется ценный приз — автомобиль.

Мордовия передала символ Сабантуя «Тулпар ат» Астраханской области

Всероссийский сельский Сабантуй празднуется с 2010 года. Он стал всеобщим и межнациональным, его отмечают представители разных национальностей. XI Всероссийский сельский Сабантуй проводился на его исторической родине в Муслюмове.

XIII Всероссийский сельский Сабантуй состоится 20 мая 2023 года в Астраханской области. Символ Сабантуя «Тулпар ат» вручил сегодня глава Республики Мордовия Артем Здунов вице-губернатору Астраханской области — руководителю администрации губернатора Павлу Паутову.

«Позвольте от имени 147 национальностей, населяющих Астраханскую область, и по поручению губернатора Игоря Бабушкина приветствовать вас на этом празднике. Масштабно, ярко, красочно Мордовия празднует Сабантуй! Сегодня перед лицом новой внешней угрозы единого многонационального народа Российской Федерации, защищающего свою землю, гражданский мир, национальное единство, Сабантуй — это наш общий праздник! Такой же радостный, яркий, как родовая молитва, белая береза, Масленица. Для нас огромная честь принять эстафету и пригласить всех 20 мая 2023 года на гостеприимную Астраханскую землю», — сказал Паутов.

Фото на анонсе: e-mordovia.ru