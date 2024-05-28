«Раиль человек очень честный»: татарская интеллигенция о деле директора Буинского театра

Раиля Садриева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«После спектакля «Дервиш» зрители не могли сдержать слез»

Раиля Садриева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что вопросы к Садриеву возникли в связи со спектаклем «Дервиш».

Директора театра обвиняют в превышении должностных полномочий. Вахитовский суд Казани назначил запрет определенных действий на 1 месяц и 12 дней, до 2 июля. Ему запрещено покидать место жительства по ночам, общаться с сотрудниками театра, находиться в помещении театра, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться интернетом.

Всего за несколько дней до этого Раиль Садриев в соцсетях поделился информацией о завершении «Ломоносов-феста» в Архангельске, в котором Буинский театр участвовал с моноспектаклем «Дервиш», и что после спектакля зрители не могли сдержать слез.

На видео Раиль Садриев говорит, что его выступление в Архангельске – это очередной этап в развитии театра, что диапазон театра расширяется.

Известно, что вопросы к Садриеву возникли в связи со спектаклем «Дервиш» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если бы я был тем, кто думает о зарабатывании денег…»

Раиль Садриев – яркая и неординарная личность татарского народа. Он активно общается с журналистами. Вот отрывок из его интервью:

– Когда ты сам выходишь играть на сцене – это от желания заработать на своем имени, потому что зритель ходит на тебя, или ты сам наслаждаешься сценой?

– Рузиля, какие деньги? Если бы я был тем, кто думает о зарабатывании денег…

– Речь идет о зарабатывании денег для театра, используя твою харизму. Я думаю, с тобой легко можно выполнить план театра.

– Они же просят, говорят, нужен он сам, приехал он сам или нет.

– То есть не наслаждение сценой стоит на первом плане?

– Конечно наслаждение сценой. Я же не могу клонировать себя. У театра есть план. Если будут дополнительные деньги, то можно реализовать еще какие-то проекты. Чего только не хочется сделать в театре! В новом здании мы в фойе сделали специальные галереи для выставок. Я говорю как художник – с помощью изобразительного искусства можно создать неповторимую атмосферу. От некоторых картин я просто отойти не могу…

– Давай вернемся к теме наслаждения.

– Это – наслаждение. Я же живу в Буинске, для меня это «место силы».

– Значит, ты «балдеешь» от сцены?

– Я «балдею» от зрителя. Я же вступаю в контакт с ним: они дают мне, а я – им. «Тебя же зритель засасывает, не боишься?» – говорят мне. Ранее мне приходилось ездить на гастроли с супружеской парой артистов, имена не буду называть. Если билетов продано мало, они говорили: «Сколько продано, столько и сыграем и уедем». «Тебе же за это не доплачивают, что ты не остановишься?» – удивляются они. А я наслаждаюсь. Мне об этом первый сказал Фирзар Муртазин. «Смотрю на тебя со стороны, ты же просто наслаждаешься этим», – сказал он. Как учителей невозможно остановить, меня невозможно остановить на сцене...

В Буинске проходили крупные театральные фестивали Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Маленький городок превратился в центр театральной жизни»

Министерство культуры РТ дало пояснение в связи с делом в отношении Раиля Садриева:

«Уверены, что правоохранительные органы объективно разберутся в данной ситуации. При этом отметим, что практически невозможно в небольшом городе найти человека, который бы вел за собой театр и являлся настоящим подвижником своего дела и лидером, лицом театрального искусства. Касаемо существа вопроса необходимо подчеркнуть, что это спектакль-монолог („Дервиш», — прим. Т-и) и здесь Садриев не только единственный актер, но и один из его создателей. В целом все это требует внимательного изучения, и мы думаем, что в коммуникации с правоохранительными органами найдется решение данного вопроса».

Одной из первых на публичном пространстве по этому событию высказалась литературовед Милеуша Хабутдинова в одной из соцсетей:

«Сегодняшний день можно назвать «черным» вторником в истории татарского театра. Не могу в эту новость поверить, однако факт остается фактом… Раиль Садриев. С любопытством наблюдала за деятельностью этого предприимчивого талантливого сына татарского народа. Уважаю за то, что строил бизнес на родной земле, вкладывался в культуру родного края. Маленький городок превратился в центр театральной жизни. Здесь проходили крупные фестивали. Сколько народа приезжало и оставляло доход в районе. Изредка приезжая, я с удовлетворением наблюдала, как разрастается этот центр культуры в провинции. Раиль не только хозяйственник, но и глубоко образованный человек».

Литературовед отметила, что Садриеву «было важно, чтобы буинская земля процветала».

«Не знаю, как будет складываться этот процесс, однако без его могучей энергетики, работоспособности, преданности, находчивости эта театральная клумба зарастет сорняками, просто высохнет. Для меня произошедшее — трагедия, так как за этой историей судьба целого коллектива… Будем верить в правосудие. Коллективу – мудрости, не расплескать потенциал, не разбежаться!» – написала она.

«Раиль не только хозяйственник, но и глубоко образованный человек» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Никто и никогда не видел Раиля утопающим в роскоши, кичащимся богатством»

Народный артист Татарстана, заслуженный артист РФ, депутат Госсовета РТ Рамиль Тухватуллин:

Мы с Раилем около 40 лет близкие друзья, единомышленники. Мы дружим семьями. Он человек бескорыстный, творчески мыслящая личность, всегда в дружеских отношениях с артистами. Он поставил перед собой большие планы и осуществил свою мечту – вернул в строй Буинский театр, реанимировал его. Предприимчивость у него в крови, поэтому строит амбициозные планы и ведет театр вперед. Всем нам известно, какое он место занимает в театральном мире: в Буинске проходят фестивали, он сам в этом году претендует на «Золотую маску». В целом по развитию театрального искусства Буинск, наверное, самый активный регион в республике.

Я не просто был поражен этой новостью, но и встревожен. Это событие на уровне трагедии. Театральные деятели переживают за его театр, а я больше за него самого и его семью. Теперь все это как резонанс ударит по театру и труппе. Какой будет судьба театра? Вопросов много. Это очень печальные события. В первую очередь это ломает судьбу, дух человека.

Народный артист Татарстана Ренат Харис:

У каждого города бывает центр, который и дает ему статус города. Альметьевск, Бугульма – нефтяные города, Буинск – город театральный. Без такого человека, как Раиль Садриев, Буинского театра тоже не было бы. Это на 100 процентов так. Благодаря усилиям Раиля, его преданности искусству Буинск стал городом в истинном смысле. У нас в Буинске теперь нет только вуза, все остальное, что делает город городом, есть.

В последние годы театр превратил Буинск в центр культуры, не только театральный, но и культурный центр. Приезжают видные деятели из российских городов, о Буинске заговорили. Эти разговоры могут быть только после того, как ты проанализировал Буинск. А после более близкого ознакомления с Буинском открываются его примечательности, и одна из самых светлых его достопримечательностей – это возрожденный Раилем Садриевым Буинский драматический театр.

Буинский театр – не простой театр. Он не похож ни на какие другие театры. Его особенность в том, что организован он в соответствии с эстетическими взглядами Раиля Садриева. Поэтому туда тянутся и деятели из Москвы. Раиль Садриев для меня не просто человек театра, он и руководитель культурного центра, общественный деятель.

Никто и никогда не видел Раиля утопающим в роскоши, кичащимся богатством. Мы знакомы столько лет, я не видел его таким. Он работает для народа, это его достойное человеческое качество.

Раиль Садриев – яркая и неординарная личность татарского народа Фото: © «Татар-информ»

«Преданность Раиля национальной культуре – красивый пример»

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова:

Я была на фестивале, когда узнала об этом. Два часа ходила в шоке. Эксперты фестиваля «Туганлык» в Уфе тоже были поражены этой новостью. Это не просто расстраивает нас, даже слов не хватит, чтобы объяснить…

О Раиле писали много. Таких, кто способен поднять маленький городок, как Буинск, бывает мало. Он всесторонне талантливый. «Серых мышей» никто не трогает, они живут. А он слишком заметный, этим тоже привлекает внимание. Наверняка допустил ошибку в финансах, что-то вынудило его так сделать, вышло недоразумение, по-другому не получалось. В этом вопросе ничего сказать не могу. Лишь бы выпустили, если имеется правонарушение, наказание получит – вернет деньги, может быть заплатит штраф.

Мы с ним многие годы рядом. Как он тянул все на себе – это происходило перед нашими глазами. Он, как метеор, успевал везде. Я считаю, что кто-то должен оказать ему на помощь.

Хочется надеяться на лучшее, он же сам любит говорить о метафизике: мысль материальна. Пожелаем ему, чувствуя нашу поддержку, благополучно выйти из этой ситуации.

Художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев:

Раиля абый очень уважаю и за творчество, и как лидера, он создал театр. В остальное не могу вмешиваться, надеюсь, что это ошибка, недоразумение и в скором времени все решится в положительном для него ключе.

Директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов:

Раиль – это человек, который болеет за театр. Не знаю подробностей этой ситуации, но я думаю, что это просто какое-то недоразумение. Может быть, что то недоработали, какой-то документ не получили. Но Раиль – человек очень честный, настоящий человек театра.

Директор Нижнекамского драматического театра, режиссер Рустам Галиев:

Раиль Садриев – один из тех, кто сегодня вносит свой большой вклад в театральной сфере. Я его очень уважаю. Когда в Челнах, Мензелинске, Альметьевске, Нижнекамске были театры, Буинск, эта часть Татарстана, оставалась как-то в стороне, без внимания. Раиль зажег там огонь, создал театр. Буинский театр стал ярким, привлекательным, имеющим свою позицию театром. Это меня очень радовало. Тукай спрашивал: «Наш народ умер или просто спит?» Нужны такие люди, кто может растолкать, разбудить народ, надо что-то разрушить-разбить, крикнуть громко, чтобы народ очнулся. Меня всегда радует, что среди татар есть такие люди, которые умеют что-то делать. Когда появляется сильная личность, это всегда хорошо. Преданность Раиля национальной культуре, его энтузиазм мы видели и видим как красивый пример.

Писатель Хабир Ибрагим:

Это очень тяжело для татарской интеллигенции. Буинскому театру Раиль нужен. Этот театр Раилю никто не принес в готовом виде, он ни у кого его не отнимал, он создал его как свое детище – он и сам говорил об этом. Теперь по трагической судьбе этот его ребенок может быть отлучен от него. Очень сложная ситуация. Может быть, у него и ошибки были…

Я восхищался его активностью, энергетикой. Нам нельзя терять такого человека. Я знаю, что он вернется, все это лишь временно.

Раиль в последнее время немного остыл к национальной драматургии. Склонился к Москве – наверное, это тоже нужно. Его ориентирование на Москву мы, национальные драматурги, переживали тяжело. Совсем недавно я в Буинском театре прочитал свою новую комедию, артистам понравилось. Раиль уже нашел режиссера, чтобы поставить. Он и сам в творчестве начинал с комедии. Хотелось бы вернуть эти времена. Признаюсь, что у меня душа плачет.

Рузиля Мухаметова, intertat.tatar, перевод с татарского