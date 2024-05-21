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Директора Буинского драмтеатра задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Директора Буинского государственного драматического театра Раиля Садриева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как стало известно «Татар-информу», задержали его накануне экономические полицейские.
По данным источника агентства, вопросы к Садриеву возникли из-за спектакля «Дарвиш». По версии следствия, с марта по май 2023 года Садриев указывал в качестве постановщика спектакля свою супругу-предпринимателя. На самом же деле она не являлась исполнителем данных работ. Предполагаемый ущерб составляет 450 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
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