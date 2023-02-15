Минниханов о Черемшане: «Шарма нет. Райцентр должен быть красивым»

До начала сессии Рустам Минниханов посетил цех по розливу минеральной воды «Хан-Су»

Фото: rais.tatarstan.ru

В Черемшане начнут разливать минеральную воду

До начала сессии Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил ряд площадок района. Одной из них стал цех по розливу минеральной воды «Хан-Су».

Предприятие было заложено в марте 2022 года, первые бутылки с минеральной водой местного производства сойдут с конвейера уже в ближайшем апреле. Предполагается, что здесь будут работать 12 специалистов. Сумма инвестиций составила 47 млн рублей.

Сейчас производство готовится к запуску, идет наладка оборудования и пробный розлив воды.

На предприятии Минниханову рассказали о технологии производства. Производительность линии составляет до 2,5 тысячи пол-литровых бутылок и 2 тысячи литровых в час.

Глубина скважины — 95 метров. Минеральная вода из скважины № 1/17 относится к минеральным природным лечебно-столовым питьевым водам. В ней присутствуют биологически активные компоненты: бром, йод, бор, кремний, железо, фтор.

Ранее производители получили свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых минеральных лечебно-столовых вод Слободского месторождения.

Приветствуя кадетов и учителей, Минниханов отметил, что сегодня кадетские школы занимают особое место в образовательной системе республики Фото: rais.tatarstan.ru

«Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей Родины и будущие защитники Отечества»

Затем Раис Татарстана направился в Черемшанскую кадетскую школу-интернат имени Героя Советского Союза Ивана Конева. В кадетской школе-интернате Рустаму Минниханову провели экскурсию, рассказали о планах развития учебного заведения.

Образовательное учреждение функционирует с 2008 года, несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт — обновили фасад, крышу, заменили коммуникации, а также закупили современное внутреннее оборудование и мебель. В сентябре 2014 года школе присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Никитича Конева.

География проживания кадетов охватывает 10 районов Татарстана, а также Самарскую область и Удмуртию. Большинство учащихся школы-интерната дети из малообеспеченных семей, многодетных и неполных семей. За 14 лет работы Черемшанская кадетская школа-интернат выпустила 433 воспитанника, многие из которых обучаются в военных училищах страны. В специальной военной операции принимают участие 14 воспитанников кадетской школы-интерната, в том числе три офицера.

Приветствуя кадетов и учителей, Минниханов отметил, что сегодня кадетские школы занимают особое место в образовательной системе республики. «Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей Родины и будущие защитники Отечества», — сказал он.

«Символично, что наша встреча проходит в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», — отметил Рустам Минниханов. Он также подчеркнул, что сегодня среди доблестных участников специальной военной операции есть и ребята из Черемшанского района, в том числе воспитанники кадетской школы.

Рамиль Айбатов, выступая с докладом, начал с актуальной темы проведения специальной военной операции и как она повлияла на жизнь черемшанцев Фото: rais.tatarstan.ru

«Поддержка мобилизованных и их семей стала одной из наших приоритетных задач»

После этого Рустам Минниханов направился в местный Дом культуры, где стартовала итоговая сессия районного Совета. В заседании также приняли участие депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов и председатель Cовета муниципальных образований Экзам Губайдуллин.

Глава Черемшанского района Рамиль Айбатов, выступая с докладом, начал с актуальной темы проведения специальной военной операции и как она повлияла на жизнь черемшанцев.

По его словам, несмотря на санкции, здесь удалось сохранить стабильную социально-экономическую ситуацию и обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций. Он также рассказал о том, как район помогает соотечественникам в условиях проведения военной спецоперации.

«Осенью 2022 года поддержка мобилизованных и их семей стала одной из наших приоритетных задач. В оказании помощи приняли участие бюджетные организации, индивидуальные предприниматели и жители района», — отметил спикер.

По его словам, в районе созданы четыре пункта сбора гуманитарной помощи. В них для мобилизованных собраны техника, инструменты, комплекты одежды, продуктовые наборы, медикаменты. Большой вклад вносят цеха по плетению маскировочных сетей и изготовлению блиндажных свечей.

«Вся гуманитарная помощь была своевременно доставлена нашим ребятам в зону СВО и жителям города Лисичанска», — сообщил Рамиль Айбатов.

В этом году оказание помощи продолжается, отметил он. Так, для детей мобилизованных в школах организовано двухразовое бесплатное питание, воспитанники детских учреждений освобождены от абонентской платы, с каждой семьей установлена связь. Бюджетные учреждения проводят благотворительные мероприятия, полученные средства отправляются в поддержку мобилизованных черемшанцев.

«Мы продолжим эту работу», — заверил глава.

Рамиль Айбатов доложил, что в 2022 году в Черемшанском районе нефтяники добыли 3,4 млн тонн нефти, что составляет 10% от общей нефтедобычи в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Среди жителей высок спрос на рабочие профессии»

По развитию экономической ситуации Рамиль Айбатов доложил, что в 2022 году в Черемшанском районе нефтяники добыли 3,4 млн тонн нефти, что составляет 10% от общей нефтедобычи в Татарстане.

«В нефтяной отрасли трудятся 663 черемшанца. Объем инвестиций в основной капитал по району составил 2,1 млрд рублей. На 1 января 2023 года зарегистрировано 32 безработных человека при уровне безработицы 0,34%. На начало текущего года количество вакантных мест 58. Среди вакансий высок спрос на рабочие профессии: ветеринарный врач, главный агроном, тракторист, водитель», — отметил докладчик.

По итогам 2022 года Черемшанский муниципальный район занял 13-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований республики. Объем ВТП района по оценке прошлого года составил 32,3 млрд рублей.

Основной экономики района является промышленность. На ее долю приходится около 90% валового территориального продукта, основная доля производства принадлежит нефтедобыче.

Объем продукции в сельском хозяйстве составил 2,4 млрд рублей. Инвестиции аграриев — 280 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Второй отраслью для района является сельское хозяйство. Объем продукции в сельском хозяйстве составил 2,4 млрд рублей. Инвестиции аграриев — 280 млн рублей. Средняя заработная плата в отрасли достигла 35,4 тыс. рублей с ростом на 21% по отношению к 2021 году.

На 17% выросло число субъектов малого и среднего бизнеса, растет число самозанятых. Планируется расширять поддержку бизнеса через участие в маркетплейсах.

В Черемшанском районе начнется строительство 13 домов для детей-сирот

Далее Рамиль Айбатов рассказал о достижениях в строительной отрасли. Благодаря республиканским программам в Черемшанском районе Татарстана планируется приступить к нескольким крупным стройкам и продолжить уже начатые.

Так, в селе Утыз Имян построят новый ФАП, пункт комплексного обслуживания населения и мост в селе Старый Утямыш. Помимо этого, начнется строительство 24-квартирного жилого дома в селе Черемшан и 13 домов для детей-сирот. Также в этом году планируется завершить реконструкцию моста через реку Большой Черемшан, которая началась в 2022-м.

Будет продолжена реконструкция сетей водоснабжения, комплексное обустройство площадки в микрорайоне Южный, капитальный ремонт зданий семи бюджетных учреждений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Будет продолжена реконструкция сетей водоснабжения, комплексное обустройство площадки в микрорайоне Южный, капитальный ремонт зданий семи бюджетных учреждений. Кроме этого, будут благоустроены дворовые территории четырех многоквартирных домов. В 2022 году было обновлено шесть объектов по программе «Наш двор».

Также в прошлом году на сумму более 800 млн рублей было выполнено благоустройство населенных пунктов, капремонт МКД, реконструкция инженерных сетей. В эксплуатацию введено более 60 индивидуальных жилых домов общей площадью 8 тыс. квадратных метров.

Помимо этого, построен новый ФАП в селе Новая Кармалка, три одноквартирных жилых дома для детей, оставшихся без попечения родителей. Для нефтяников по социальной ипотеке возведены десять одноквартирных домов, ведется строительство еще четырех. По программе арендного жилья продолжается строительство 16-квартирного дома по линии Госжилфонда при Раисе Татарстана.

«Есть объекты, которые требуют, чтобы до них руки дошли»

Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что глава Черемшанского района, как истинный патриот своего населенного пункта, доложил только о позитивных тенденциях, умолчав о критике.

«Уважаемый коллега любит свой район, он патриот. Мы все должны быть патриотами своего села, города, республики и страны», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Я у вас в районном центре давно не был. Нужно его привести в порядок. Выглядит не так, как другие наши районы. Шарма нет» Фото: rais.tatarstan.ru

Впрочем, сегодня районный центр — село Черемшан — выглядит неприглядно по сравнению с другими районным центрами республики, несмотря на то что здесь выполняется большой объем строительства, заметил Рустам Минниханов. Он призвал проработать благоустройство Черемшана.

«Я у вас в районном центре давно не был. Нужно его привести в порядок, — поручил он. — Выглядит не так, как другие наши районы. Шарма нет. Нет, я не утверждаю, что районный центр некрасивый, но есть объекты, которые требуют, чтобы до них руки дошли. Нужно сюда прислать наш „Архитектурный десант“, пусть они посмотрят, дадут советы, предложения. Райцентр должен быть красивым».

Раис республики обратил внимание на необходимость работы в том числе с собственниками зданий и порекомендовал присмотреться к программе комплексного развития сельских территорий.

«Каждый год Татарстан участвует в этом проекте, в вашем районе он тоже реализуется. Рекомендую вашей администрации совместно с Минсельхозом активно продолжить эту работу», — поручил руководитель республики.

«В целом район стабильный, с огромным потенциалом»

Обращаясь к местным депутатам, Раис Татарстана затронул тему спецоперации на Украине и поддержки семей мобилизованных.

«Весьма сложная работа здесь легла на плечи наших муниципалитетов. <...> Одной из главных задач на местах является поддержка военнослужащих и их семей. Особого внимания требуют семьи погибших. Знаю, что многие черемшанцы активно вовлечены в эту работу. Хочу выразить слова благодарности всем неравнодушным гражданам за вклад в общее дело», — обратился к участникам заседания Минниханов.

Раис Татарстана также затронул тему развития малого и среднего бизнеса. По его словам, статистика в абсолютных цифрах по району неплохая, однако вопросы возникают при рассмотрении доли занятых в этой сфере местных жителей.

«Это ваши резервы. По количеству занятых в предпринимательстве на душу населения вы на 37-й позиции. На 1 тыс. населения республики в целом это 200 человек, а у вас 100 человек», — объяснил Минниханов.

Раис Татарстана призвал обратить более пристальное внимание местному животноводству и наладить эффективный механизм по производству молока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также призвал обратить более пристальное внимание местному животноводству и растениеводству: активнее использовать удобрения для повышения урожайности, а также наладить эффективный механизм по производству молока.

«Вы должны с этого (производства молока, — прим. Т-и) получать доходы. Вы не занимаетесь животноводством. Надо обратить на это внимание, работа здесь должна быть системной», — подчеркнул Минниханов, предложив решить этот вопрос через кооперацию с соседними районами при поставке кормов для скота.

Другие аспекты, на которых в своей речи остановился руководитель республики, касались вопросов демографии, повышения зарплат в не связанных с нефтедобычей отраслях района и другие вопросы.

«В целом район стабильный, с огромным потенциалом. Нужно работать с вопросом агропромышленного комплекса, личных подсобных хозяйств. Вопросы борьбы с бедностью и повышения демографии также должны быть под вашим контролем», — резюмировал руководитель Татарстана.