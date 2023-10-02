Главному спасателю Татарстана сегодня исполнилось 60 лет

Сегодня 60-летний юбилей отметит начальник ГУ МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, сообщили в ведомстве.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Рафис Хабибуллин на руководящем посту уже 16 лет. За это время были спасены тысячи человеческих жизней и проделана огромная работа по развитию подразделений МЧС.

Его профессионализм и опыт позволяют обеспечить высокий уровень комплексной безопасности в Татарстане, а итоги взаимодействия органов власти и местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и спасению жизней людей обеспечили авторитет и уважение местных жителей.

Активная жизненная позиция патриота и гражданина, огромное трудолюбие, умение видеть перспективу для новаторского решения самых сложных задач являются прочным фундаментом для эффективной деятельности на благо республики.

Сейчас это мощная слаженная структура, способная решать сложнейшие задачи в любом уголке нашей республики. Спасатели и пожарные готовы в считанные минуты прийти на помощь туда, где она потребуется, выстроена и отлажена система предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во всех сферах деятельности.

Поэтому вполне закономерным стал тот факт, что татарстанский главк МЧС России четыре раза – по итогам 2010, 2013, 2017 и 2021 года – был признан лучшим среди всех территориальных органов федерального министерства по чрезвычайным ситуациям.

Уважаемый Рафис Завдатович! Коллектив Главного управления МЧС России по Республике Татарстан гордится тем, что работает с вами в одной команде.

«С юбилеем! Крепкого здоровья вам, вашим друзьям и близким! Пусть для всех задач, которые ставит перед вами жизнь, найдётся своё решение. Пусть везде и во всём вас сопровождает удача! Пусть дело, которому вы посвятили жизнь, выходит на новый уровень развития!» – сообщили в ведомстве.