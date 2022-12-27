Рафис Хабибуллин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Начальник ГУ МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин поздравил коллег с Днем спасателя Российской Федерации, который традиционно отмечается 27 декабря. В этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей, который и стал базой для создания и развития ГКЧС, а затем и МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Только за прошлый год пожарные и спасатели Татарстана спасли более трех тысяч человеческих жизней.

«Благодарю весь личный состав Главного управления МЧС России по РТ и МЧС Татарстана за то, что в этой сложной во многих отношениях обстановке, при высоких дополнительных нагрузках вы сохранили боевую готовность подразделений, обеспечили контроль ситуации и высокий уровень безопасности населения и территорий нашей республики!» – поблагодарил Рафис Хабибуллин.

Начальник ведомства подчеркнул, что верность служебному долгу у спасателей в крови. Такую нелегкую работу выбирают люди особой закалки и внутренней дисциплины. Отдельно Хабибуллин поблагодарил за бесценный опыт ветеранов ведомства.

Сотрудники ГУ МЧС России по РТ не прекращают совершенствовать методы работы, развивают систему профилактики и предупреждения пожаров и других ЧС.

«Говорят, один в поле не воин. Мы всегда работаем и будем работать в сплоченной команде, потому что в сложных ситуациях нужна взаимовыручка. Пусть рядом всегда будут надежные товарищи, на которых можно положиться, которым можно доверять, как самому себе! Желаю доброго здоровья и успехов во всех начинаниях! С Днем спасателя и наступающим Новым Годом!» – заключил Хабибуллин.

Ранее сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя поздравил Президент России Владимир Путин, отдельно поблагодарив их за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей присоединенных к РФ территорий.