Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником — Днем спасателя. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства упомянул высокие нагрузки и реальный риск, с которыми сталкиваются спасатели в своей работе, и заметил, что при этом они демонстрируют «хорошую подготовку, решительность, мужество» и готовы выполнять свой долг в самых опасных условиях.

«Таковы лучшие традиции вашего ведомства. Именно на них нужно воспитывать молодых сотрудников, равняться на опыт ветеранов спасательных подразделений», — отметил Путин, упомянув необходимость «постоянно работать над совершенствованием профессиональных навыков».

Отдельно Президент поблагодарил сотрудников МЧС «за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей» присоединенных к РФ территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Сегодня перед каждым из вас, перед министерством в целом стоит много конкретных, практических задач, значимых для государства и всех наших граждан. Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно, действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания — спасать людей», — подчеркнул Владимир Путин.

Он пожелал спасателям и их близким «успехов, здоровья и всего самого доброго» и еще раз поздравил с Днем спасателя, а также с наступающим Новым годом.