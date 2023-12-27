Рафис Хабибуллин объявил о своем уходе с поста главы ГУ МЧС России по РТ

Сегодня глава татарстанского МЧС Рафис Хабибуллин объявил о своей отставке. Заявление он сделал во время торжественного мероприятия, посвященного Дню спасателя Российской Федерации.

«Уважаемые коллеги! В жизни каждого человека наступает период, когда необходимо подвести итоги и принять решение о своей дальнейшей судьбе. Сегодня я обращаюсь ко всему многотысячному коллективу Главного управления и министерства не только с поздравлениями, но и со словами благодарности за совместную работу на протяжении многих лет. Я официально объявляю о своем увольнении со службы по достижении предельного возраста», – заявил глава татарстанского МЧС.

Рафис Хабибуллин поблагодарил тех, кто был с ним рядом в годы его службы, а также выразил слова благодарности Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и министру Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову.

«Много воды утекло с тех пор. Мы были участниками и свидетелями событий поистине планетарного масштаба – спасали людей, оказывали помощь пострадавшим, доставляли гуманитарные грузы, обеспечивали безопасность крупнейших международных и всероссийских мероприятий. Мы всегда выходили победителями в самых сложных ситуациях», – добавил Хабибуллин.

Начальник ГУ МЧС России по РТ в своей речи вспомнил крупные резонансные трагедии, в которых работали сотрудники МЧС: затонувший теплоход «Булгария», крушение самолета и пожар в «Адмирале».

После того, как Хабибуллин закончил свою речь, зал встал и долго аплодировал ему.

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР. Учился в Омской высшей школе милиции МВД СССР и Академии управления МВД России. Отслужил в армии, после чего стал работать милиционером в родном районе.

С 1988 года, работал на руководящих должностях оперативных подразделений криминальной милиции Набережных Челнов. А с 1994 года был определен в центральный аппарат МВД Республики Татарстан. Там он руководил ведущими оперативными управлениями.

Два года будущий глава республиканского МЧС работал заместителем начальника службы безопасности Президента Республики Татарстан, а затем стал руководителем этой службы.

В этой должности он проработал до 2007 года, а затем стал начальником Главного управления МЧС России по РТ, министром по делам ГО и ЧС РТ.

Рафис Хабибуллин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», имеет звание генерал-лейтенант внутренней службы. В октябре, накануне 60-летия, Хабибуллину присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана.