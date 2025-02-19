Рафик Мухаметшин: Выявлены моменты, над которыми каждому исламскому вузу стоит поработать

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Российском исламском институте состоялось расширенное заседание Совета по исламскому образованию. Участники собрания подвели итоги мониторинга мусульманских образовательных организаций и обсудили планы дальнейшего развития и совершенствования качества российского исламского образования, сообщает пресс-служба РИИ.

Открыл мероприятие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который прочитал аяты Корана и совершил дуа.

Фото: пресс-служба РИИ

Затем собравшихся поприветствовал начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин. Он подчеркнул, что ислам является одной из традиционных религий России и неотъемлемой частью культуры населяющих ее народов.

«Опыт совместного взаимодействия разных религий на территории нашей страны является бесценным и вызывает интерес многих стран. Залогом такого взаимодействия является сохранение общих духовно-нравственных ценностей», – выразил уверенность Еремин.

Фото: пресс-служба РИИ

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров также выступил с приветственным словом. Он поздравил ректора РИИ Рафика хазрата Мухаметшина с юбилеем и вручил ему орден «Дуслык».

После этого к участникам заседания обратился директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаил Грязнов.

Фото: пресс-служба РИИ

С основным докладом выступил Рафик хазрат Мухаметшин, рассказавший о принципах и особенностях проведения мониторинга эффективности исламских вузов в 2024 году.

«В целом можно сказать, что мониторинг прошел успешно. Мы выявили моменты, над которыми каждой религиозной организации необходимо поработать. Также мы будем совершенствовать и критерии эффективности, обсуждать их совместно», – подчеркнул докладчик.

Фото: пресс-служба РИИ

В свою очередь проректор РИИ Марат Гильманов поделился результатами мониторинга эффективности образовательной деятельности исламских вузов в 2024 году. При этом он указал на необходимость совершенствовать систему оценки эффективности таких учебных заведений.

Выступление проректора Пятигорского государственного университета Ибрагима Ибрагимова оказалось посвящено финансированию деятельности исламских вузов из средств Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в 2025 году, критериям и механизмам этого процесса.