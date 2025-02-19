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Общество 19 февраля 2025 19:34

Рафик Мухаметшин удостоен ордена «Дуслык»

Рафик Мухаметшин удостоен ордена «Дуслык»
Фото: пресс-служба РИИ

Сегодня руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров вручил ректору Российского исламского института Рафику хазрату Мухаметшину орден «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба РИИ.

Вручив религиозному деятелю государственную награду республики, глава Администрации Раиса РТ также поздравил его с 70-летним юбилеем.

Награждение состоялось на расширенном заседании Совета по исламскому образованию. Оно было посвящено итогам мониторинга мусульманских образовательных организаций и обсуждению планов дальнейшего развития и совершенствования российского исламского образования.

В преддверии 70-летия ректор Российского исламского института дал интервью «Татар-информу». Читайте материал Рафик Мухаметшин: «Отсутствие татар в мечетях кардинально меняет мусульманскую общину».

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#Рафик Мухаметшин #орден дуслык #Асгат Сафаров
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