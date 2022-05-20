Рафаэль Хакимов: «Кул Шариф» расположена на самом удачном месте в Кремле

Государственный советник при Президенте РТ Минтимере Шаймиеве с 1998 по 2008 год Рафаэль Хакимов в интервью «Татар-информу» рассказал о вкладе первого Президента Татарстана в развитие мусульманской инфраструктуры и строительство мечети «Кул Шариф» в Казани.

Указ о строительстве культового сооружения Минтимер Шаймиев подписал в ноябре 1995 года. После завершения конкурса проектов в марте 1996-го началась стройка, которая длилась десять лет. Строительство мечети велось на пожертвования.

«Много денежных средств выделяли предприятия. Минтимер Шарипович им говорил: „Я знаю, что вы прячете деньги, я их найти не смогу, но я знаю, что вы пожертвуете на мечеть“. И они жертвовали. Это очень крупные предприятия, для которых это были копейки. Народ тоже нес деньги — по 100 рублей, по 180 рублей — это было целое народное движение. Госслужащие отдали по пять зарплат. Где-то была с этим дисциплина, где-то вдохновение. Творческое время было. Фантазия работала», — поделился подробностями Рафаэль Хакимов.

Отдельно встал вопрос о размещении мечети «Кул Шариф». Сначала предполагалось, что она появится у Спасской башни.

«Действительно, было одно место, но оно было неудачным, так как раньше там были захоронения и строить мечеть на этом месте было бы кощунственно. Тем более рано или поздно люди бы узнали, что мечеть построена на костях. Тогда мы опять стали совещаться с архитекторами, засняли весь Кремль и на компьютере подобрали наиболее удачное место. У нас было еще одно условие, чтобы минареты новой мечети были не выше башни Сююмбике, но выходило так, что куда ее ни поставь, она везде доминировала. И поэтому место выбрать было нелегко», — объяснил собеседник агентства.

В итоге выбранное место оказалось самой удачной локацией для строительства мечети. «Всё на этом сошлось, и все согласились. Уже потом, когда начали строить, оказалось, что в остальных местах были разломы. И только в одном месте было без разлома, единственное плато, где можно было реально ставить фундамент. Вот такая эпичная история», — заключил Рафаэль Хакимов.

Ранее «Татар-информ» писал о вкладе Минтимера Шаймиева в развитие ислама в связи с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.