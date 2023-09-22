Рафаэль Валеев: Россия поднялась на восьмое место по числу объектов ЮНЕСКО

Россия поднялась на восьмое место по количеству объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, опередив Великобританию. Сейчас в России находится 21 объект Всемирного культурного наследия, из них четыре расположены в Татарстане. Об этом заявил заместитель директора Института международных отношений КФУ, вице-президент российского комитета ИКОМОС Рафаэль Валеев.

«До включения астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Россия находилась на девятом месте», – сказал спикер.

По словам Валеева, огромная работа, которая была проведена учеными-экспертами, позволяла надеяться на положительное решение Комитета Всемирного наследия. «Политические события заставляли нас не столько сомневаться, сколько думать, не возникнут ли какие-то проблемы. Но ЮНЕСКО такая организация, которая старается особо не политизировать [свои решения]», – подчеркнул он.

Замдиректора института добавил, что Татарстан постарался раскрыть весь потенциал астрономических обсерваторий. Всего в мире более 500 оптических обсерваторий, но они в основном представляют собой археологические объекты или находятся в комплексе исторического объекта.

«Мы представили именно астрономические обсерватории. Казанский университет предусмотрел план, который касается реставрации, консервации, работ по благоустройству территории и парковой зоны, научных исследований. Соединение республиканских и федеральных денег позволит решить большинство вопросов», – отметил он.

Валеев заметил, что обсерватории КФУ представляют собой «сочетание туризма и научных исследований». «Это хорошее сочетание, когда при сохранении выдающихся ценностей решаются вопросы, связанные с устойчивым развитием, а оно есть. Это показатель межкультурного и межнаучного диалога, который здесь существует», – заключил он.

Решение о включении астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список ЮНЕСКО было принято на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, с этим событием Россию поздравили практически все страны, участвующие в заседании.

Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году после того, как астроном и общественный деятель Василий Энгельгардт передал Казанскому императорскому университету уникальное астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене. А обсерватория Казанского императорского университета, находящаяся во дворе главного здания КФУ, была возведена в 1837 году.