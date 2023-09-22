Аюпова о включении обсерваторий в список ЮНЕСКО: Ни одна из стран не выступила против

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия в Эр-Рияде. С этим событием Россию поздравили практически все страны, участвующие в заседании, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«На этом заседании присутствовали около 200 стран. Россию стал поздравлять практически весь профессиональный состав, то есть почти все страны к нам подходили, это была огромная очередь. Это очень дорогого стоит», – поделилась с журналистами глава Минкультуры по прибытии из Саудовской Аравии.

Она отметила, что в Саудовской Аравии к Татарстану, как и в целом к России, очень уважительное отношение. «У нас выстроены хорошие коммуникации со странами исламского мира. Раис республики Рустам Минниханов является руководителем Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир”. Все это повлияло на то, что на территории исламского государства к нашей делегации было очень почтительное отношение», – уточнила министр.

По словам Аюповой, если хотя бы одна страна, принимающая решения, высказалась против, то «этот процесс бы затянулся». Но услышав аргументы татарстанской делегации, даже пять «недружественных» стран – Япония, Бельгия, Греция, Болгария, Италия – приняли номинацию.

«Наша номинация двухкомпонентная, то есть фактически у нас не один, а два объекта. Один из них находится в центре Казани, а второй – за городом, в 24 км от первого объекта. В составе нашей номинации кроме материального наследия, есть еще оборудование и технологии. Это оборудование бесценно, оно является уникальным для всего мира. Но в номинации оно не в полной степени может учитываться. Много было вопросов, связанных с этим», – подчеркнула спикер.

Она добавила, что нужно было объяснить и гарантировать, что Татарстан этот комплекс сохранит как «синтез недвижимых объектов с их содержимым». «Самое важное – сохранить научную функцию этих обсерваторий», – пояснила глава Минкультуры.

При этом ИКОМОС рекомендовал Татарстану отложить вопрос для последующей доработки как раз из-за «двукомпонентности заявки». По мнению представителей этой организации, документы надо подавать отдельно на каждый объект.

«Но поскольку эти два объекта исторически и функционально связаны друг с другом, считаем, что их разделять нельзя. ИКОМОС зачитал плюсы и минусы и рекомендовал отложить. После этого была инициатива со стороны Эфиопии о том, чтобы рассмотреть вопрос в этом году. Затем каждая страна – участница комитета могла огласить свою позицию. Если не оглашает, значит, она не возражает против позиции Эфиопии», – заметила министр.

«Самое главное – это была командная работа. Все эти дни мы прорабатывали каждое замечание, каждый вопрос, который звучал в ходе предварительных дискуссий. Нервы были на взводе. Когда представитель Саудовской Аравии спросил, остались ли вопросы, возникла тишина, все замерли. Это был такой пик эмоционального напряжения. Если бы в тот момент хотя бы один участник сказал, что его не устроили ответы, то все было бы гораздо сложнее. Наше номинационное досье было принято, никто не выступил против. Я долго не могла поверить», – заключила Аюпова.

Татарстанская делегация, участвовавшая в 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, прибыла в аэропорт Казани в ночь с 21 на 22 сентября.

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета были включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году.

Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году после того, как астроном и общественный деятель Василий Энгельгардт передал Казанскому императорскому университету уникальное астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене. А обсерватория Казанского императорского университета, находящаяся во дворе главного здания КФУ, была возведена в 1837 году.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова оценила включение астрономических обсерваторий КФУ в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как «великую победу России», о чем сообщал «Татар-информ».