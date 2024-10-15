В Татарстане создан Главный операционный центр саммита БРИКС

По 30 октября в Татарстане будет функционировать Главный операционный центр. Его работа связана с подготовкой и проведением в Казани саммита БРИКС, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Объект расположен на улице Петербургской, 52. Его специалисты занимаются координацией лиц, задействованных в организации и проведении мероприятия, в том числе органов власти РТ, территориальных управлений федеральных органов по РТ, органов местного самоуправления и организаций. Основные цели — обеспечение оперативного реагирования на возникающие вопросы и возможные нештатные ситуации, создание единого информационного пространства в области организации мероприятия и формирование статистической и отчетной информации о проведении саммита.

Азат Кадыров Фото: mzio.tatarstan.ru

Возглавляет центр глава Минземимущества Татарстана Азат Кадыров, его заместителями стали руководитель Управления спецпроектов АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Ахмеров и заместитель гендиректора этой организации Ранко Тепавчевич.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно, что участие в нем подтвердили представители 33 государств.