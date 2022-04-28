«Рады быть вашими младшими помощниками»: Волонтеры-медики поздравили сотрудников скорой

Волонтеры-медики поздравили сотрудников казанской станции скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником.

Фото: татарстанское отделение всероссийского общественного движения Волонтеры-медики

«Ваш труд очень сложно переоценить, ведь вы первые лицом к лицу встречаете все вызовы системы здравоохранения, и пандемия новой коронавирусной инфекции в очередной раз напомнила нам об этом. Нам очень отрадно быть вашими младшими помощниками в этом непростом и важном деле», – сказал заместитель координатора татарстанского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Ираклий Чантурия.

Добровольцы вручили диспетчерам, фельдшерам и водителям пироги, на которых написано слово «Спасибо» и хэштэг «МыВместе». Угощения были подарены в знак признательности и благодарности.

Фото: татарстанское отделение всероссийского общественного движения Волонтеры-медики

«Спасибо, что каждый день боретесь за здоровье населения нашего города, мы желаем вам успехов и удачи», – отметил Ираклий Чантурия.

Заместитель координатора татарстанского отделения всероссийского движения добавил, что подобные акции проводятся ежегодно.

28 апреля 2020 года был учрежден профессиональный праздник людей, которые ежедневно спасают миллионы жизней, оперативно оказывая медицинскую помощь – день работника скорой помощи.

Напомним, что «Татар-информ» поездил вместе с фельдшерами на вызовы и узнал, что в их работе самое трудное, а что заставляет улыбаться.