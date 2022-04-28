«Чтобы работать на скорой, ею надо болеть»: один день из жизни татарстанских фельдшеров

Сегодня сотрудники скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник. В Татарстане ежедневно работает 241 бригада скорой. Это люди, которые приходят на помощь в самые трудные минуты, порой вырывают пациентов из лап смерти. «Татар-информ» поездил вместе с фельдшерами на вызовы и узнал, что в их работе самое трудное, а что заставляет улыбаться.

Рабочий день на подстанции скорой медицинской помощи №4 в Дербышках начинается в 7 утра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сутками живем на работе»

Рабочий день на подстанции скорой медицинской помощи №4 в Дербышках начинается в 7 утра. В коридорах много людей, у работников пересменка, она занимает всего 15 минут. Фельдшеры и водители, которые отработали свои сутки, потихоньку собираются домой, те, кто принял смену, уже давно на месте.

Перед тем как отправиться помогать, фельдшеры проверяют карету скорой, берут планшет, на который будет приходить информация о вызовах, и записываются в журнал.

Сегодня нам предстоит провести половину дня с 41-й бригадой. Это фельдшеры Руслан Шагидуллин, Зульфия Нурединова и водитель Ильгизар Низамов. Руслану 30 лет, восемь из них он работает на скорой, а Зульфия, на станции ее ласково зовут Зуля, уже 21 год помогает людям. Руслан признался, что именно Зульфия была его наставником, когда он только пришел устраиваться на работу.

Четвертая подстанция обслуживает Дербышки, близлежащий частный сектор, а также часть трассы М7. В каждую смену на станции работают три бригады, а всего трудятся 30 фельдшеров, 4 диспетчера и 12 водителей.

В каждую смену на станции работают три бригады, а всего трудятся 30 фельдшеров, 4 диспетчера и 12 водителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сборы – минута

Новая смена всегда начинается с чашечки чая или кофе – фельдшеры, которые уже отработали смену, рассказывают, как прошли их сутки, вспоминают интересные случаи.

Мы тоже решили поддержать традицию подстанции и выпить чашку чая с печеньем и конфетами. И только Руслан разлил кипяток по кружкам, а все расселись вокруг стола, как раздался звуковой сигнал: «41-я бригада». На часах было 7.28.

«Бывает, по три раза принимаемся обедать, потому что вызовы приходят», – рассказывают фельдшеры.

Руслан и Зульфия сразу же встают из-за стола и пошли собираться – для них это привычное дело. Мы сначала растерялись, но другие фельдшеры нам объяснили, что надо быстрее выезжать на вызов. На сборы всего минута.

«Бывает, по три раза принимаемся обедать, потому что вызовы приходят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вызов поступил к пожилому мужчине из Дербышек, он жаловался на боли в животе и температуру.

Ильгизар уже ждет в машине, Зульфия берет специальную сумку, все усаживаемся в карету.

Вызов не срочный, поэтому едем без сирены и мигалок. Если счет идет на секунды, то скорая мчится к пациенту только со звуковыми и световыми сигналами. Медики должны прибыть к пациенту в течение максимум 20 минут.

Доезжаем меньше чем за 8 минут, фельдшеры поднимаются в квартиру, мы остаемся с водителем. Ильгизар – местный житель, все дороги знает наизусть, никакой навигатор не нужен. За баранкой машины с красным крестом уже 12 лет.

«Мы даже знаем, какой именно больной вызывает бригаду», – шутит водитель.

В машине постоянно работает рация – на Центральной станции скорой медицинской помощи Казани распределяют вызовы по бригадам.

Спустя 15 минут фельдшеры возвращаются, всю необходимую помощь пациенту они оказали, госпитализация не потребовалась. Оказалось, что больной давно борется с онкологией. Его близким рекомендовали обратиться в паллиативную службу при Республиканском онкодиспансере, именно они помогают таким пациентам.

Окончив работу, по рации обязательно надо передать диспетчеру, что 41-я бригада работу с пациентом закончила и готова при необходимости взять следующий вызов.

Медики должны прибыть к пациенту в течение максимум 20 минут Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работой в скорой надо болеть»

Дорога обратно на станцию занимает чуть больше времени – едем не торопясь. Снова идем на кухню, заново разливаем чай и на этот раз даже успеваем начать его пить.

«У меня мама была фельдшером, она тоже на скорой работала, правда, в деревне. Завидовал ей белой завистью и сразу для себя решил в 8 классе, хотя потом предлагали бесплатно поступить на “вышку” в Уфу, но я отказался и не ошибся. Очень нравится», – рассказал Руслан Шагидуллин.

Труднее всего, признается Руслан, работать, когда вызывают к умирающим детям.

«Бывает больше 20 вызовов в сутки – так было в разгар пандемии, но это можно выдержать. А вот когда дети умирают на пожаре, подряд трупы выносят, работаешь... А домой приходишь, вроде не плачешь, а слезы сами по себе текут, такие моменты бывают», – рассказал фельдшер.

Руслан Шагидуллин: «У меня мама была фельдшером, она тоже на скорой работала, правда, в деревне. Завидовал ей белой завистью и сразу для себя решил в 8 классе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Зульфии, за все 20 лет самый тяжелый период работы был в «ковидное» лето. Фельдшеры ездили в защитных костюмах в жару, в 30-35 градусов, стояли в очередях из скорых в новую «инфекционку», ведь больных тогда было очень много.

Зульфия призналась, что работой в скорой помощи нужно по-настоящему «болеть». Работать здесь может только тот, кто сильно любит эту работу, ведь это не просто место, где зарабатывают деньги, это призвание.

Многие молодые сегодня, по словам фельдшеров, приходят работать, выдерживают от месяца до года и уходят – не проходят проверку на выносливость, понимают, что это не их дело.

«Я с детства куклам руки отрывала, а потом их лечила: бинтовала, таблетками кормила. Мое это», – рассказала фельдшер.

«Вы подарили мне жизнь»

А самое большое удовольствие оба фельдшера, по их собственному признанию, получают, когда удается помочь людям, когда успели вытащить человека с того света. Когда уходишь, а тебе вслед искренне говорят спасибо.

«Когда помогаешь людям, ощущения непередаваемые», – рассказывает Зульфия.

Зульфия Нурединова: «Я с детства куклам руки отрывала, а потом их лечила: бинтовала, таблетками кормила. Мое это» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зульфия вспомнила историю, когда Руслан только начинал работать, они вместе были на выезде. Машина скорой стояла перед переездом, ждала, пока откроют шлагбаум, чтобы ехать дальше. К ним подошла девушка и попросила помощи – ее 26-летнему мужу стало плохо в машине. Фельдшеры измерили ему давление, сняли кардиограмму.

«У него случился инфаркт нижней стенки с подъемом. И мы попали именно в эти жизненно важные полчаса, мы ему помощь оказали, довезли в седьмую больницу. У него достали огромный тромб», – рассказала женщина.

Вот так почти случайно фельдшеры скорой спасли жизнь молодому мужчине. Он до сих пор пишет свои спасителям слова благодарности и каждый год поздравляет их с днями рождения со словами: «Вы подарили мне жизнь».

За два десятка лет Зульфия дважды принимала роды в карете скорой – родились два мальчика; еще одну девочку, которая очень хотела появиться на свет в скорой помощи, успели довезти до больницы, роды были сложными, решили не рисковать.

Чаще всего приходят вызовы с жалобой: «Плохо с сердцем, давление высокое».

Выпив чаю, Руслан заполняет карточку о прошедшем выезде к пациенту. Если день был богат на вызовы, писать в карточках проходится ночью.

«Бывает, сидишь после множества вызовов и вспоминаешь, что там было с этим пациентом, какое у него давление показало», – смеется Руслан.

«Бывает, сидишь после множества вызовов и вспоминаешь, что там было с этим пациентом, какое у него давление показало» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часто вызывают к пьяным на улицы

Разговоры прерывает новый вызов – на часах 8.35. 41-ю бригаду вызывают к лежащему на улице пьяному.

Минута на сборы, и вот карета мчится на рынок в Дербышках.

Прохожие рассказали, что только что мужчина сидел на ступеньках и внезапно упал вниз лицом.

Руслан поднял его, обработал лицо, смыл кровяные подтеки – пациент явно не был доволен приезду медиков. Несмотря на ранее утро, он был уже сильно нетрезв.

Увидев фотоаппарат, он начал позировать и говорить: «респект».

Медики предложили довезти его до дома, но он наотрез отказался, как и от вызова других экстренных служб. Медики настоятельно рекомендовали ему пойти домой.

По словам фельдшеров, к таким пациентам их вызывают нередко. Прохожие из лучших побуждений звонят в скорую помощь, но сами «пациенты» далеко не всегда хотят, чтобы им помогали.

Прохожие из лучших побуждений звонят в скорую помощь, но сами «пациенты» далеко не всегда хотят, чтобы им помогали Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Новый год женщина решила показать детям сальто, а оказалась в карете скорой

Снова едем на подстанцию.

В ожидании следующего вызова спрашиваем фельдшеров, часто ли приходится работать в праздники – например, в новогоднюю ночь.

Руслан и Зульфия одновременно отвечают: «почти постоянно». В прошлом году, к примеру, вызов поступил 31 декабря в 23.30.

«Мы возили женщину достаточно тучную, молодую. Она решила своим детям в новогоднюю ночь показать сальто», – рассказала Зульфия.

Вот только сюрприз не удался – женщина вывихнула себе локти. Ее отвезли в травмпункт на Мавлютова в 23.45. Травматолог очень быстро сделал рентген, оформил документы и отпустил бригаду скорой встретить Новый год на подстанции. Фельдшеры успели ровно к бою курантов.

«Мы тут как одна дружная семья», – сказала фельдшер.

В 10:40 следующий вызов – у пациента подозрение на коронавирусную инфекцию, есть кашель Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дрожащий голос родных больных и сложные пациенты

В 10.40 следующий вызов – у пациента подозрение на коронавирусную инфекцию, есть кашель. В этот раз собираемся чуть дольше, ведь необходимо надеть защитные костюмы. Едем в частный сектор.

Фельдшеры отправляются на помощь к пациенту – пожилому мужчине.

Изначально предполагалось, что больного повезут в РКИБ, раз есть подозрение на Covid-19. Но частенько, объясняют медики, озвученная во время вызова причина не совпадает с действительностью.

«Пневмония при осмотре не подтвердилась, сатурация и температура у мужчины в норме, маршрут перестроился, поедем в больницу РЖД», – сказал Руслан.

Оказалось, что к пациенту приходил участковый врач, он и поставил пневмонию под подозрением.

Больной ложится на носилки в скорой, его жена садится на ближнее к нему кресло.

«Быстро скорая приехала, очень быстро», – говорит супруга больного.

В глазах у женщины страх, она в спешке звонит родственникам, чтобы сообщить, что они едут на скорой в больницу, просит запереть ворота их дома. Голос дрожит.

Зульфия уточняет, все ли документы взяли. Супруга перечисляет все то, что взяла с собой, – этого достаточно.

В глазах у женщины страх, она в спешке звонит родственникам. Голос дрожит Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дорога до больницы занимает около 15 минут. Пока первый фельдшер заполняет документы в приемном отделении, второй обрабатывает салон. Все по регламенту.

Фельдшеры объяснили, что у пациента есть изменения в анализах крови, появились отеки и моча темного цвета, ему необходимо обследование – возможно, у него онкозаболевание.

И опять дорога до подстанции.

Не успели приехать, как поступил новый вызов. По анамнезу у пациента СПИД и туберкулез, а позвонили с жалобой на то, что он задыхается.

Вызов срочный, фельдшеры и водитель сразу же выходят на парковку. На вопрос, страшно ли работать с такими пациентами, медики однозначно отвечают – страха нет, уже привыкли. Главное, не забывать про средства защиты. Поездка предстоит опять в частный сектор.

Едем с мигалками и сиреной. Не успели оглянуться, уже около дома. Скорую встречают.

Через 15 минут фельдшеры выходят с пациентом, его жизни уже ничего не угрожает. Выезжаем в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Ильгизар Низамов – местный житель, все дороги знает наизусть, никакой навигатор не нужен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильгизар едет по крайней левой полосе с сиреной и мигалками, водители уступают дорогу довольно охотно.

«Если срочный выезд и есть возможность, объезжаю по встречке. Некоторые водители не слышат сирену, музыку включат и едут», – рассказал водитель.

Фельдшеры вновь заполняют документы в приемном покое, провожают пациента и обрабатывают салон.

На этом мы прощаемся с фельдшерами, они предлагают нам поездить с ними еще, смеются, что когда рядом журналисты, день выдается очень спокойный, вызовов совсем мало.

Простые, добрые и очень профессиональные: наши медики-супергерои – они такие. Всегда готовые прийти на помощь и делом, и добрым словом.

Ежедневно и круглосуточно в Татарстане работает 241 бригада скорой помощи. В Минздраве рассказали, что всего в республике функционирует 69 подразделений. У службы скорой 426 единиц санитарного транспорта различных классов. В Казани на вызовы приезжают и медики на мотоциклах – ежегодно за летний период «мотоскорая» выполняет более 600 вызовов.