Радулов о первом голе за «Ак Барс» и разгроме ЦСКА: Приятно выигрывать у такого соперника

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал свой дебютный гол после возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), а также разгром ЦСКА со счетом 5:1.

«Не хотелось проигрывать – мы плохо провели первый матч с "Динамо". Вчера было собрание, все понимали, что ЦСКА – сильная команда, действующий чемпион, на ходу, уже два матча выиграли. А мы неудачно начали сезон, сами виноваты в этом.

Насколько для меня принципиально забросить именно в ворота ЦСКА? Да не особо. Забивать всегда приятно, кого не спроси, все так ответят. Но нам важна была победа сегодня, потому что с "Динамо" мы сыграли неудачно, мягко говоря, даже плохо. Хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, правильно играли в обороне, и это принесло успех», – цитирует Радулова пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам дебютной победы «барсов» под руководством Олега Знарка.