Новичок «Ак Барса» Радулов и Овечкин сыграли в волейбол на отдыхе

Новичок «Ак Барса» нападающий Александр Радулов на отдыхе в Турции сыграл в пляжный волейбол в яркой кампании известных российских спортсменов.

Попрактиковались в пляжный волейбол звезда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, Александр Радулов, нападающий столичного «Динамо» Станислав Галиев, он и выложил фотографию в социальные сети, защищавший цвета «Ак Барса» в 2017-2021 гг.

Кроме того, компанию российским хоккеистам в пляжном волейболе составили футболист мадридского «Реала» Давид Алаба и игрок баскетбольного «Зенита» (Санкт-Петербург) Виталий Фридзон.

Ранее бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов в интервью «Татар-информу» прокомментировал переход Радулова в казанский клуб.