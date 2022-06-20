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Спорт
20 июня 2022  09:49
Cергей Гаврилов

Новичок «Ак Барса» Радулов и Овечкин сыграли в волейбол на отдыхе

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Новичок «Ак Барса» нападающий Александр Радулов на отдыхе в Турции сыграл в пляжный волейбол в яркой кампании известных российских спортсменов.

Попрактиковались в пляжный волейбол звезда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, Александр Радулов, нападающий столичного «Динамо» Станислав Галиев, он и выложил фотографию в социальные сети, защищавший цвета «Ак Барса» в 2017-2021 гг.

Кроме того, компанию российским хоккеистам в пляжном волейболе составили футболист мадридского «Реала» Давид Алаба и игрок баскетбольного «Зенита» (Санкт-Петербург) Виталий Фридзон

Ранее бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов в интервью «Татар-информу» прокомментировал переход Радулова в казанский клуб.

#ХК Ак барс #хоккей #Александр Радулов #Александр Овечкин
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