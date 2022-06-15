«Радулов еще может зажечь»: Гарипов – о трансферной активности «Ак Барса» в межсезонье

Бывший вратарь «Ак Барса», ныне выступающий в составе челябинского «Трактора», Эмиль Гарипов прокомментировал трансферную активность казанского клуба в нынешнее межсезонье.

«Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев очень хорошие хоккеисты. Вадим сильнейший игрок последних, наверное, 7 лет в КХЛ. Как говорят, когда Вадим получает шайбу, игра будто замедляется. Александр Радулов, конечно, тоже очень хороший», – заявил Гарипов в интервью «Татар-информу».

Кроме того, Эмиль ответил на вопрос, не станет ли проблемой то, что Радулов, будучи хоккеистом «Салавата Юлаева», часто ругался с игроками «Ак Барса».

«Нет, он просто заводит всех так. Он сам по себе хороший. Я его знаю, хороший парень. Такой командный, общается, смеется. У него просто поведение такое - заводит хоккеистов, команду и себя. Потянет ли в КХЛ? Мне, кажется, да. Данис (Зарипов) старше его, играет же. Мне кажется, Радулов еще может зажечь», – подытожил Гарипов.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Эмилем Гариповым.