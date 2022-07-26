Александр Хованов продолжит карьеру в фарм-клубе «Ак Барса»

Нападающий Александр Хованов продолжит карьеру в фарм-клубе казанского «Ак Барса». Он будет выступать за команду «Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон 22-летний Хованов провёл за океаном в лигах AHL и ECHL.

В сезоне 2020/21 он провел за казанский «Ак Барс» семь матчей, в которых результативными действиями в атаке не отметился. Тогда команду тренировал Дмитрий Квартальнов.

В составе «Барса» провёл 35 матчей в ВХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «+7».