Радмир Беляев: «Вижу Менделеевск городом, который все любят»

Исполняющий обязанности главы Менделеевского района Радмир Беляев перечислил основные задачи, которые он видит на посту руководителя района. Своим видением он поделился с ИА «Татар-информ».

Первоочередной задачей Беляев назвал сохранение молодежи в городе и районе. «Есть инициатива совместно с компанией „Аммоний“ усилить образовательную сферу, работать над тем, чтобы восстановить работу колледжа с точки зрения подготовки кадров, потому что „Аммоний“ — динамично развивающаяся компания, которая имеет большие планы развития в Менделеевске. Это и производство удобрений, и агротехнологии, связанные с развитием сельского хозяйства. Поэтому подготовка кадров — очень важный момент», — отметил он.

Вторая важная задача на повестке Радмира Беляева — благоустройство территорий города и района.

«Сейчас совместно с компанией „Аммоний“ мы прорабатываем дизайн-код города. Сейчас активно ищем главного архитектора, чтобы усилить работу по благоустройству», — поделился собеседник агентства.

В первоочередных планах — реформировать деятельность жилищно-коммунальной сферы. Реформа будет связана с улучшением услуг, предоставляемых населению. Будет усилена работа по качеству выполнения работ президентской программы «Наш двор».

Также команда Радмира Беляева будет работать над развитием сельского хозяйства, привлечением инвестиционных проектов, развитием ТОСЭР «Менделеевск» и транспортно-логистического промпарка и многими другими проектами.

«В данный момент мы с командой формируем концепцию развития города и района на ближайшие пять лет, согласовываем ее с градообразующими предприятиями и руководством республики и в скором времени ее осветим для общественности», — поделился планами и.о. главы района.

В будущем Радмир Беляев видит Менделеевск красивым благоустроенным городом, где у жителей царит хорошее настроение. «Вижу Менделеевск счастливым красивым городом, который пользуется любовью своих жителей. Потенциал огромный, это город Закамья — рядом Набережные Челны, Елабуга. Такое соседство — большие возможности для нашей территории», — отметил Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в администрации Менделеевска состоялось XI заседание Совета района, на котором Валерий Чершинцев досрочно сложил свои полномочия. Исполнять обязанности главы района будет руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев, назначенный на эту должность 31 августа 2021 года.