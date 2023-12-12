Радмир Беляев: «В Менделеевске есть все для успешной жизни. Главное – высокие зарплаты»

Радмир Беляев: «Мы работаем стабильно. Не скажу, что есть какие-то взрывные результаты в части экономики»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Аммоний-2» – очень крупный проект с инвестициями больше 100 млрд рублей»

Радмир Ильдарович, расскажите об итогах работы Менделеевского района и Менделеевска в 2023 году. С чем приходите к новому году?

Мы работаем стабильно. Не скажу, что есть какие-то взрывные результаты в части экономики. В районе, как известно, два крупных градообразующих предприятия – это компания «Аммоний» и химзавод имени Карпова. Также мы являемся территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где на сегодняшний день 17 резидентов. Безусловно, это дает очень серьезное подспорье для развития малого и среднего бизнеса.

По прогнозам, индекс промышленного производства АО «Аммоний» по итогам года составит около 102%. Рост связан с реализацией новых и текущих проектов. Это инвестиции в производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей – 102 млн рублей, инвестиции в производство жидкой углекислоты – 980 млн рублей, а также инвестиции в производство жидких удобрений «Новые удобрения» – 496 млн (компания является резидентом ТОСЭР, – прим. Т-и).

Также активно работаем по химзаводу Карпова. Сегодня в районе реализуются такие проекты, как помол брусита с инвестициями 18 млн рублей и модернизация увеличения мощностей водного сульфата магния на 6,7 млн рублей. Конечно, у завода не такая большая отгрузка, как у «Аммония», порядка 1,2 млрд рублей в год. Но он постоянно ведет наработки инвестиционного плана по крупным проектам. Мы дорожим предприятием и видим в нем перспективы.

«Индекс промышленного производства АО «Аммоний» по итогам года составит около 102%. Рост связан с реализацией новых и текущих проектов» Фото: rais.tatarstan.ru

А если говорить о проекте «Аммоний-2» и промпарка «Менделеевск 2.0»?

Все хорошо знают, что идет проектирование «Аммоний-2». Это очень крупный проект с инвестициями больше 100 млрд рублей, с созданием дополнительно 600-700 новых рабочих мест. И, конечно, для нас это очень серьезные инвестиционные возможности.

Ожидаемое начало строительства – второе полугодие 2024 года. Параллельно с проектированием мы готовим соответствующую инфраструктуру на будущей площадке.

На протяжении двух лет мы ведем серьезную подготовку по строительству промышленного парка «Менделеевск 2.0». Корпорация ВЭБ.РФ согласовала заявку на выделение финансирования 900 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры. Проект очень важен для малого и среднего бизнеса. В парке разместятся минимум семь резидентов, мы их уже отобрали. Объем инвестиций в целом в промпарк составит свыше двух миллиардов рублей, будет создано 500 новых рабочих мест.

Что представляет собой территория?

Территория промышленного парка составляет 26 гектаров. Здесь будут построены под ключ все инженерные сети: газ, вода, канализация, электроэнергия, а также дороги и парковки. То есть инвестор получает готовый земельный участок со всей развитой инфраструктурой.

На сколько мест он рассчитан?

Там будет порядка 12 резидентов.

«Менделеевск 2.0» тоже идет в рамках ТОСЭР?

Да, он в рамках ТОСЭР. Из пяти отобранных резидентов трое имеют статус ТОСЭРа. Мы предоставляем земельные участки на аукционах без торгов с учетом защиты на Инвестиционном совете района. Проект очень важен для Менделеевска. Это и инвестиции, и диверсификация нашей экономики. Да, у нас более 70% трудовых ресурсов задействованы на химпредприятиях, но диверсификация нам нужна. Чтобы были разные рабочие места, чтобы развивался малый и средний бизнес. Конечно, химия – это наша судьба, но не все химиками бывают.

Фото: пресс-служба Менделеевского района

На каких направлениях специализируются технопарки? И существующие, и тот, который вы будете строить?

Цель промпарков и технопарков – диверсифицировать экономику. У нас нет нефтехимии, мы город химиков. У нас таблица Менделеева, в прямом смысле слова.

На какой стадии сейчас проект логистического центра на трассе М7 в Менделеевском районе?

Вот как раз парк «Менделеевск 2.0» и есть этот проект. Одна их компаний – «Мультипак» из города Клина Московской области – будет работать по фулфилмент центрам. Мы съездили, посмотрели, как они работают с транспортными и строительными компаниями. Они застраивают большие площади и сдают в аренду крупным инвесторам. Но помимо этого, они еще размещают картонное производство, у них есть такой бизнес. В часть помещений мы будем привлекать логистические компании.

«Когда молодое и более старшее поколение работают в одной связке, это всегда дает результат»

Недавно в Менделеевске состоялось неожиданное назначение, вами приглашен на работу новый вице-мэр и зампредседателя горсовета Наиль Сулейманов. Он известный в Челнах предприниматель. Почему он вдруг оказался в вашей команде? Какие задачи ставите перед ним в Менделеевске?

Наиля Наруллиновича я знаю много лет. Мы с ним вместе работали еще в Набережных Челнах, поддерживали связь, когда я работал в Нижнекамске. В Менделеевске он реализовал проект гостиницы. В процессе работ мы много говорили о том, что Менделеевск – это точка роста. Я ему неоднократно озвучивал, что городу нужны такие люди – с огромным опытом, именно с точки зрения взаимодействия с населением и бизнесом, с большими представительскими функциями. Он, как аксакал, может очень много привнести для развития территорий.

Наиль Наруллинович сам с юмором говорит: «Где я, там успех». И этот успех я предложил закрепить, предложил стать депутатом. Он выдвинул свою кандидатуру, и люди его поддержали. За короткий период он реализовал много проектов и стал своим для менделеевцев, потому что он доказал, что человек ценен не словами, а делами.

«Наиль Наруллинович сам с юмором говорит: «Где я, там успех». И этот успех я предложил закрепить, предложил стать депутатом» Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Следующим шагом стало мое предложение стать заместителем главы на общественных началах, в качестве советника. Он эту инициативу поддержал, депутаты проголосовали «за». Его функциональные обязанности – это помощь в развитии малого и среднего предпринимательства, представительские функции на республиканском и федеральном уровнях. То есть представлять Менделеевский район на различных форумах, площадках, мероприятиях. Это тоже очень важное направление в работе.

Когда молодое и более старшее поколение работают в одной связке – это всегда дает результат. И я считаю, что мы приняли абсолютно правильное решение.

В прошлом интервью вы озвучивали довольно амбициозную идею – вывести Менделеевский район в число лидеров по сельскому хозяйству. Что удается в этом плане сделать?

Когда я пришел, мы были по сельскому хозяйству на 32-м месте в республике, сейчас мы на 19-м. Отмечу, у нас нет крупных хозяйств. У нас 56 КФХ, 8 – ООО. Средняя заработная плата в отрасли – 42 тыс. рублей.

По надоям молока мы приросли почти на 20%. Для сбыта создали кооператив «Авантаж», который организовал стабильный сбыт нашей молочной продукции, продукции личных подсобных хозяйств. Мы проводим системные ярмарки. Торговля проходит централизованно, выставляются 15 фермеров, которые предлагают и мясо, и молоко, и продукцию переработки.

Все земельные участки на три тысячи гектаров, которые раньше не обрабатывались, мы перераспределили между нашими фермерами. Сейчас земля в работе. Активно работает компания «Аммоний агротехнология», обрабатывает 11 тыс. гектаров земли в двух районах.

То есть по селу практически по всем показателям мы идем с ростом, что радует. Нам очень важна стабильность.

«Когда я пришел, мы были по сельскому хозяйству на 32-м месте в республике, сейчас мы на 19-м. По надоям молока мы приросли почти на 20%» Фото: © «Татар-информ»

«Пастернак писал «Доктора Живаго» на нашей земле»

В Менделеевском районе всегда были условия для отдыха в санатории. Чем Менделеевск может быть еще интересен туристам?

Менделеевск – богатая на историю территория. У нас проживали и бывали представители знаменитых династий. Например, Ушковых. Их династия имеет прямое отношение к Бондюжской земле, это сейчас современный Менделеевск. Ушков Петр Капитонович – основатель первого в стране химзавода, друг Дмитрия Ивановича Менделеева. Он открыл в Кокшане в Менделеевском районе завод по производству керамических изделий, в том числе знаменитой на весь мир ушковской плитки.

Сам Менделеев дважды приезжал в наш район и курировал строительство завода, разрабатывал бездымный порох.

Мало кто знает, что Петр Капитонович Ушков похоронен в храме Тихие Горы у нас в Менделеевске (храм Богоявления Господня в Тихих Горах, Менделеевск, – прим. Т-и). Очень много туристов приезжают посетить это место.

У нас есть ремесленное училище, которое мы планируем восстановить и открыть на базе, где производилась ушковская плитка, ремесленный музей. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию.

«При подготовке «Пастернаковских чтений» мы много узнали. «Доктор Живаго» писался на нашей земле, есть дом Пастернака, всё это сохранено в архивах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Збарский (Борис Ильич Збарский – известный биохимик, – прим. Т-и), который бальзамировал тело Ленина, Пастернак (Борис Леонидович Пастернак – русский советский поэт, писатель, – прим. Т-и) – наши земляки. При подготовке «Пастернаковских чтений» мы много узнали. «Доктор Живаго» писался на нашей земле, есть дом Пастернака, всё это сохранено в архивах.

Поэтому в Менделеевске есть очень много, что посмотреть. И мы сейчас активно развиваем инфраструктуру.

Что-то уже сделано в этом плане?

Совместно с компанией «Аммоний» мы развиваем совместные социальные проекты, среди них три кластера. Это образовательный, комфортная городская среда и то, о чем мы сейчас говорим, – туристический кластер. Мы наконец открыли первую гостиницу уровня 4* на 14 номеров. Это просто замечательный объект, бутик-отель, но уровень очень высокий.

Мы активно развиваем «Ижминводы», которым в 24-м году исполнится 100 лет. Будем отмечать юбилей, сейчас идет активная подготовка.

На берегу Камы в районе села Тураево и Икского Устья мы начинаем строительство глэмпинга «Белая лилия». Мы разработали два маршрута: «Сокровища камских берегов» и «Кокшан. Новый Кокшан».

Начали ремонт музея «Заводской конторы Ушковых и Ко». В прошлом году вложили 27 млн рублей, 56 млн выделила компания «Аммоний». Рустам Нургалиевич Минниханов (Раис Татарстана – прим. Т-и) приезжал, поддержал нашу инициативу, и мы ждем финансирования 70 млн рублей, что позволит полностью привести музей в порядок. Концепция есть. Это будет базовая суперистория для туристов.

«После реализации наших планов, максимум через три года увидите, у нас будет очень большой поток туристов. Я ставлю планку минимум 150 тысяч» Фото: © «Татар-информ»

«Максимум через три года увидите, у нас будет очень большой поток туристов»

А если говорить о благоустройстве Камы?

Да, мы плотно этим занялись. Представляете, 23 километра Камы, и ни одного пляжа не было. Завершили первый этап. Сейчас приводим в порядок километр побережья. В 2024 году построим на Каме видовую сцену со смотровой площадкой.

В перспективе хотим построить причальную стенку для захода теплоходов. Сейчас готовим проект и заявку для захода в федеральную программу. В планах 2025 года – строительство набережной. Потенциал огромный.

У нас общая история с Елабугой. Мы расположены в 15 километрах друг от друга. Но к ним приезжает 900 тысяч туристов, к нам приезжало 15 тысяч. В этом году у нас уже побывали 50 тысяч человек. Рост есть. Помогают наши событийные мероприятия – «Пастернаковские чтения», книжный фестиваль «Мы и Менделеевск», гонка героев, Менделеевский кросс, которые уже стали трендами и проводятся регулярно. И все же показатели говорят о том, что мы не уделяли внимания инфраструктуре. Турист хочет жить в хорошем отеле, иметь хорошую программу, хороший сервис.

После реализации наших планов, максимум через три года увидите, у нас будет очень большой поток туристов. Я ставлю планку минимум 150 тысяч.

«Мы отремонтировали вторую по значимости школу в нашем районе, создали лучший химический лицей в республике для 953 обучающихся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цепочка: садик – школа – центр допобразования – колледж – даст очень большой результат»

В интервью «Татар-информу» два года назад вы выговорили, что стратегия развития района подразумевает удержание молодежи на вашей территории. Какие шаги были предприняты в этом направлении? Есть ли результат?

В этом направлении тема номер один – это создание образовательного кластера, который мы реализуем совместно с республикой и компанией «Аммоний». Мы отремонтировали вторую по значимости школу в нашем районе, создали лучший химический лицей в республике для 953 обучающихся. Построили татарскую гимназию «Мирас». У нас не было татарской школы, хотя в районе проживает 52% татар.

Следующий проект – 22 декабря мы открываем Центр детской компетенции. Это современный центр дополнительного образования, рассчитанный на 1800 детей. Там будет Малая академия наук, Центр подготовки к олимпиадам, четыре лаборатории с самым современным оборудованием. Всё обставляем по последнему слову техники. Это очень важный кластерный проект.

Еще одним важным проектом в кластерной цепочке будет крутой детский сад химической направленности.

Кроме того, мы проектируем колледж на 240 учащихся с общежитием на 130 человек. Он будет строиться с нуля. Оценочная стоимость 1,8 млрд рублей. Под это мы строим жилье, где педагогам будут предоставлены квартиры. Этот колледж будет самым лучшим в стране, у меня нет никаких сомнений.

Эта цепочка: садик – школа – центр допобразования – колледж – даст очень большой результат.

Кроме того, выпускники колледжа могут попасть в целевую группу в КХТИ. Соответствующее соглашение есть. Бесплатное обучение, общежитие, стипендия 20 тыс. рублей и гарантированное трудоустройство на «Аммоний». В моей молодости таких возможностей не было.

«У нас 28 безработных на 600 вакансий, то есть практически нулевая безработица. Средняя зарплата на «Аммонии» в 102 тыс. рублей» Фото: rais.tatarstan.ru

«Карьерный рост можно обеспечить железобетонно»

Все новые проекты, в том числе и те, о которых вы говорите, подразумевают привлечение большого количества специалистов. Что с этим делать? Есть ли какие-то механизмы удержания людей, привлечения из других городов?

Да, это серьезный вопрос. У нас 28 безработных на 600 вакансий, то есть практически нулевая безработица. Более того, у нас рядом свободная экономическая зона, которая оттягивает кадры высокими заработными платами. Даже средняя зарплата на «Аммонии» в 102 тыс. рублей конкурентна с зарплатами в свободной экономической зоне «Алабуга».

Мы пошли немножко другим путем. Мы двигаемся по созданию комфортной среды, двигаемся по заработной плате, качественному образованию и инфраструктуре. И мы делаем ставку на своих людей.

У нас в Менделеевске очень хорошая молодежь. Она не избалована, она земная, ребята из трудовых семей с хорошим воспитанием и хорошими базовыми возможностями. И мы хотим, чтобы в нашем городе – пусть он будет, как есть, небольшим – было все, что нужно для развития молодого человека. Это первое.

Второе – это строительство жилья. Мы начинаем строить на берегу Камы первые 10 домов ИЖС по 72 «квадрата». Начато строительство двух многоквартирных домов и одного дома с арендным жильем на 120 квартир.

Но город будет развиваться…

Да, базовое – это, конечно, жилье и социальная инфраструктура. И мы хорошо понимаем, что при начале строительства «Аммоний-2» этот вопрос будет острее. Поэтому мы сейчас к нему очень активно готовимся и по жилью, и по сохранению собственной молодежи, и по привлечению людей из других регионов. Молодой специалист после института приедет в наш город и спросит: «В какой садик пойдет мой ребенок, где будет учиться, в какой бассейн ходить?» Если все эти базовые возможности будут обеспечены на хорошем, качественном уровне, он, конечно, примет решение и приедет в Менделеевск.

И по логистике мы расположены в очень комфортном месте. Что касается размеров города, я раньше заблуждался в том, что многие стремятся в крупные города. Это не так, очень многим нравится жить в малых городах. Хотят спокойной размеренной жизни, и мы сегодня над этим очень активно работаем.

За два годы мы вложили в социальные объекты Менделеевска 2,6 млрд рублей. Это и бюджетные, и частные ресурсы. Это очень большая сумма, если сопоставлять с численностью населения.

Если человек выбирает для себя место жительства в Татарстане, чем ему может быть интересен Менделеевск?

Менделеевск интересен, во-первых, своей компактностью, территориальностью, своей природой уникальной, Камой, лесами и доступностью жилья. Стоимость квадратного метра дешевле, чем в Елабуге.

Второе – это возможности для детей. У нас действует муниципальная программа, согласно которой все дети школьного возраста имеют возможность получать дополнительные занятия бесплатно. Это моя позиция, и мы поставили задачу, чтобы все 3900 школьников занимались дополнительно. Спорт, танцы, Центр детской компетенции или другое направление, но обязательно бесплатно. У меня дети посещают некоторые кружки в Набережных Челнах, и мы платим за это большие деньги. У нас это бесплатно.

Следующее – это качественное образование по направлению химии, о чем я говорил выше.

Ну и, конечно, это инфраструктурно развитая территория.

В Менделеевске есть всё для успешной жизни. А если ты хочешь чего-то большего, сел в машину, два часа – и ты в Казани. За 30 минут доехал до «Бегишево» и улетел в нужном направлении.

Ну и главное – это высокие заработные платы. Сегодня средняя зарплата по району порядка 70 тыс. рублей, на заводе «Аммоний» – 102 тыс. И карьерный рост можно обеспечить железобетонно.

Интерес к нашему городу есть уже сегодня. Знаете, сейчас пошел такой тренд, что те, кто приезжает на работу на «Алабугу», начинают жить в Менделеевске. И это нам тоже интересно, потому что развиваются малый и средний бизнес. У нас, кстати, очень активно строятся торговые центры кафе, появляются новые рестораны, развивается сфера услуг. Численность населения прибавляется, услуги начинают пользоваться большим спросом.

«Из нового мы построили купол «Атмосфера». Это очень интересный, даже уникальный проект. Парк в парке. Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы пошли по пути строительства не парков, а небольших скверов и променадов»

Если говорить об инфраструктуре, что-то новое будет строиться, возможно есть планы по реконструкции, капремонту?

Из нового мы построили купол «Атмосфера» (построен к фестивалю «Пастернаковские чтения», может попасть в Книгу рекордов России, – прим. Т-и). Это очень интересный, даже уникальный проект. Парк в парке.

Мы построили порядка семи километров велодорожек с новыми пешими тротуарами и освещением. Установили много малых архитектурных форм. И вообще пошли по пути строить не парки, а небольшие скверы и променады. Такие пешие зоны серьезно влияют на настроение людей и в целом на облик города.

И, конечно, мы активно ведем капитальные ремонты на объектах. Провели капремонт двух поликлиник, двух школ. В планах на следующий год – работы на двух детсадах и в сельской школе.

Город меняется достаточно быстрыми темпами. И благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, и позиции градообразующей компании «Аммоний». Понятно, что очень много вопросов, которые еще надо решать. И мы работаем поэтапно.

Если говорить о том, что нам надо построить, то мы мечтаем о футбольном стадионе, футбольном манеже. Наша футбольная команда в этом году впервые вышла играть в Первую лигу Татарстана и за год вышла в Высшую лигу Татарстана. Мы с попечителями очень рады.

И, конечно, мечта – это крупный спортивный комбинированный комплекс. У нас есть спорткомплекс «Батыр», но этого недостаточно, потому что город развивается по спорту.

«Это будет революция «в зелени». Сегодня большая беда городов России в том, что вроде бы парки строятся, идет благоустройство, но зелени уделяется очень мало внимания» Фото: © «Татар-информ»

«Это будет революция в зелени»

Слышали о проекте «Зеленый город», расскажите о нем.

Этот проект у нас в планах был давно. В этом году получили финансирование от «Аммония». Его суть в создании отдельной структуры «Служба городских садовников». Это будет 13 ландшафных дизайнеров со своей отдельной базой, с полным материально-техническим оснащением – современными газонокосилками, сидельными тракторами и так далее. Эти садовники будут заниматься всей городской зеленью, вовремя обрабатывать, сажать клумбы.

Это будет революция «в зелени». Сегодня большая беда городов России в том, что вроде бы парки строятся, идет благоустройство, но зелени уделяется очень мало внимания. Парк ценен не только брусчаткой, но и зеленью.

И хотел бы рассказать еще об одном проекте, который мы запускаем совместно с китайцами. Это «Цифровизация», ее первый этап – «Умный город». Создаем ситуационный центр с профессиональным оборудованием, закупаем две мониторинговые установки. Одна будет расположена на маршрутном автобусе, вторая – на одной из машин унитарного предприятия. И мониторим территорию города по 12 показателям: уборка снега, уборка мусора и так далее. Все это будет выводиться в ситуационный центр и отражаться в динамике. И переходим на систему ежедневной оплаты труда обслуживающим сотрудникам. Они будут отчитываться о проделанной работе, выкладывая фотографии. Как в Москве.

Проект запланирован на три года.

И второй этап, которым мы начали активно заниматься, – «Цифровой двойник города». Он будет направлен на архитектурное развитие города.

Создание дизайн-кода города как повлияло на восприятие города?

Дизайн-код в Менделеевске везде – и на фасадах жилых домов, и на табличках с адресами домов, и на скамейках, фонтан в виде дизайн-кода. Основа дизайн-кода – ушковская плитка.

Каковы отзывы жителей?

Отзывы очень хорошие. Это бренд. Понятно, есть герб города, а есть бренд. Как КАМАЗ с аргамаком, он же узнаваем, или значок «АвтоВАЗа».

Недавно мы сделали срез по узнаваемости, дизайн-код достаточно серьезно повлиял на узнаваемость Менделеевска не только в республике, но и по стране в целом. У нас все мероприятия, макеты, афиши подвязываются под дизайн-код. Кстати, на следующий год у нас запланировано 13 крупных событийных мероприятий.

Расскажите о наиболее важных.

Пастернаковские чтения, книжный фестиваль «Мы и город», республиканский Гырон быдтон (удмуртский национальный праздник, – прим. Т-и), кросс «Цепная реакция», в котором будут участвовать четыре региона страны, День химика, 100-летие Ижминвод, 190-летие со дня рождения Менделеева, «Гонка героев» и другие.

Мы приглашаем всех посетить наш город, наши мероприятия.

«За каждой семьей участника закреплены кураторы из числа сотрудников администрации и бюджетной сферы» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«К сожалению, у нас уже 13 погибших»

Расскажите о поддержке со стороны города и района участников СВО, их семей.

Вся республика и вся страна сегодня сплотились для решения главной задачи – обеспечения скорейшей победы. И мы не исключение. Мы душой переживаем за наших ребят. К сожалению, у нас уже 13 погибших. Это очень больно осознавать, сложно, но в то же время я всегда говорю – если бы не они, то сегодня мы бы не жили под мирным небом. И поэтому мы должны склонять перед ними голову и всегда говорить огромные слова благодарности. Мы за них очень переживаем и стараемся всем, чем можем помочь.

Большую поддержку оказывают наши градообразующие предприятия. В прошлом году мы оказали гуманитарной помощи на сумму более 40 млн рублей. На январь 2024 года формируем большой груз на 15 млн рублей.

Выезжали в зону СВО – и я, и мои коллеги. За каждой семьей участника закреплены кураторы из числа сотрудников администрации и бюджетной сферы. К Новому году будем второй раз проводить «Елку желаний» для наших детей.

«Выезжали в зону СВО – и я, и мои коллеги» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Постоянно находимся в диалоге. Здесь вопрос не в абсолютных объемах помощи, вопрос в настоящем душевном осознании того, что наши ребята сегодня выполняют самую сложную работу, какая только может быть, рискуя своими жизнями.

Мы приняли решение в 2024 году полностью реконструировать городскую Аллею славы. Сделаем там новые мемориальные комплексы, чтобы память о погибших и участниках СВО жила вечно, чтобы наша молодежь, приходя туда, знала о подвигах наших ребят.

Эта работа для нас приоритетна, она номер один, она исходит от души каждого жителя Менделеевска.

На следующий год на эти цели в бюджет заложено 30 млн со стороны градообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и примерно миллионов 30 мы аккумулируем за счет бюджетной сферы, населения.

Еще раз слова огромной благодарности нашим ребятам, нашим бойцам. Семьям – терпения и сил. Победа будет за нами, тут никаких сомнений нет, потому что мы вместе.

«К Новому году будем второй раз проводить «Елку желаний» для наших детей» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Есть стратегия развития Менделеевска. Какие проекты в ней вы могли бы выделить на перспективу в три-пять лет?

В прошлом году совместно с Институтом урбанистики Санкт-Петербурга был разработан и утвержден мастер-план территории. Он был согласован на республиканском уровне. Это стратегический документ, где на семь лет до 2027 года расписаны полностью все мероприятия по кластерам и объекты, которые мы будем выполнять. Но я хочу отметить, что мы идем с опережением темпов.

На инфраструктурные изменения до 2027 года в сумме заложено 10 млрд рублей. На сегодняшний день освоено уже 2 млрд. Я думаю, что Менделеевск займет еще более интересные позиции в развитии на уровне республики.

«В Менделеевске я отметил колоссальный патриотизм и любовь к своей земле. И это делает город очень сильной и крепкой территорией» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне говорили: «Если тебя не примут в менделеевцы, ты не сможешь здесь работать»

Закамье – это целый ряд очень важных городов для экономики республики. Вы работали в трех городах – в Челнах, Нижнекамске, Менделеевске. Чем менделеевцы отличаются от челнинцев, елабужан, нижнекамцев? Есть ли какие-то особенности мировосприятия, менталитета?

Я поймал себя на мысли, что радиус даже 10-15 км от городов дает совершенно разные подходы к решению тех или иных вопросов, восприятию, подходах и других вещах. Действительно, у нас многонациональная республика, у нас народ с разными интересами. Наверное, смешение кровей, многонациональность, желание побеждать, желание двигаться вперед и делает такую динамику, дает развитие. И отличия есть.

Но я не говорю, что это хорошо или плохо, везде свое. В Набережных Челнах свой менталитет, в Нижнекамске свой, в Менделеевске свой, в Елабуге свой, в Дрожжаном, Кукморе и так далее. Безусловно, это есть.

Когда я пришел работать в Менделеевский район, мне говорили: если тебя не примут в менделеевцы, ты не сможешь здесь работать. Я полюбил город и жителей. Я без людей работать не могу. И считаю, что мы нашли друг друга.

В Менделеевске я отметил колоссальный патриотизм и любовь к своей земле. И это делает город очень сильной и крепкой территорией. И СВО показала эту сплоченность.