Челнинцы в Менделеевске: зачем 70-летний владелец «Тулпара» вошел в команду Беляева

Наиль Сулейманов в Набережных Челнах создал с нуля холдинговую компанию, занимался рынками, инвестировал разные проекты

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Занимался рынками, инвестициями и защищался от ОПГ

Председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Наиль Сулейманов стал известен в нулевые. В Набережных Челнах он создал с нуля холдинговую компанию, занимался рынками, инвестировал разные проекты, был активным общественником. В 90-х успел «повоевать» с ОПГ «29-й комплекс». В беседе с «Татар-информом» он поделился, что сейчас, в свои 70 лет, он хочет быть полезным народу.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев называет Сулейманова другом, учителем и старшим товарищем. Тот в ответ признается, что видит перспективу в Менделеевске и его молодом руководителе.

«Я вижу перспективу этого города, и мне хочется помочь молодой команде своим опытом, знаниями. Но я не чиновник, а общественник. Могу возглавить депутатскую группу и направить всех к единой цели. А цель — это развитие города, чтобы он был красивым, чтобы туристы приезжали, и у людей было больше работы, хлеба и зрелищ», — поделился Сулейманов своим видением.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев называет Сулейманова другом, учителем и старшим товарищем Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Сулейманов: «Кровь есть кровь. Предки передали Радмиру Ильдаровичу дар руководителя»

Сулейманов также отметил, что с приходом Беляева первые шаги по развитию города и района дали свои положительные результаты.

«Мне отрадно, что население города увеличивается, валовый доход растет, появляются рабочие места. Детям есть где учиться — недавно открыли татарскую школу „Мирас“. Главное, что у команды есть желание работать, и поэтому я хочу быть здесь. Приятно, что мне поверили, я постараюсь оправдать это высокое доверие», — сказал собеседник агентства

Наиль Сулейманов был знаком и с дядей Радмира Беляева — легендарным Раисом Беляевым, который руководил челнинским горкомом КПСС с 1970 по 1984 год. Это был сложный период строительства КАМАЗа и Набережных Челнов. Раис Беляев дважды избирался в Верховный Совет РСФСР, руководил Институтом культуры в Казани. Клан Беляевых хорошо известен в республике.

«Кровь есть кровь. Предки передали Радмиру Ильдаровичу дар руководителя. Он талантлив, молод и хочет вдохнуть вторую жизнь в Менделеевске. Мне хочется быть рядом с такими людьми», — резюмировал Наиль Сулейманов.

Лейсан Галеева полностью ведет работу по совету, курирует сельские поселения, выборную деятельность и партию. Ее направление — общественно-политическое Фото: mendeleevskyi.ru

«Нам нужен опыт, и Наиль Наруллинович полюбил Менделеевск»

Глава Менделеевского района Радмир Беляев в беседе с «Татар-информом» пояснил, что теперь у него два заместителя по «депутатской линии» в городе и районе. Один из них в штате — опытный руководитель Лейсан Галеева, которая полностью ведет работу по совету, курирует сельские поселения, выборную деятельность и партию. Ее направление — общественно-политическое.

Наиль Сулейманов будет трудиться замом на общественных началах. В должность он вступил вчера, теперь должен ознакомиться с перечнем обязанностей.

«Это больше представительный орган, который представляет интересы населения, поднимает актуальные вопросы. В том числе Наиль Наруллинович будет взаимодействовать с предпринимателями. Нам нужен его опыт работы, и Наиль Наруллинович полюбил Менделеевск», — отметил Беляев.

Радмир Беляев: «Наиль Наруллинович будет взаимодействовать с предпринимателями. Нам нужен его опыт работы, и Наиль Наруллинович полюбил Менделеевск» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сулейманов инвестирует в проекты для Менделеевска

По словам руководителя муниципального образования, Наиль Сулейманов сегодня инвестирует и собственные средства в проекты, которые способствуют развитию города. На днях в Менделеевске открылась гостиница «Тулпар», в перспективе планируется строительство SPA-комплекса и глэмпинга «Лисьи норы». Оба проекта уже прошли слушания на местном инвестиционном совете.

Радмир Беляев рассказал, что знаком с Наилем Сулеймановым еще с 2010 годов, по совместной работе в Набережных Челнах. Тогда Беляев трудился начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства в исполкоме Челнов.

На днях в Менделеевске открылась гостиница «Тулпар», в перспективе планируется строительство SPA-комплекса и глэмпинга «Лисьи норы» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«Я с ним взаимодействовал по рыночному комплексу, в то время было много рынков в Челнах, и он объединял и содействовал в их развитии. Я сопровождал инвестиционный проект строительства торгово-выставочного комплекса „Тулпар“, который сейчас есть в современном виде. Тогда с уличной торговли он переходил на торгово-выставочный комплекс „Тулпар“ — рынок „Автозаводский“. Мы очень плотно взаимодействовали, и у нас дружба продолжается с тех времен», — поделился Беляев.

Мощные кадры из Закамья собираются в Менделеевске

Гендиректор Союза Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров в разговоре с журналистом «Татар-информа» отметил, что новость о новой должности Наиля Сулейманова стала для него полной неожиданностью.

«Ход неожиданный. Наиль Наруллинович — бизнесмен очень известный, очень многого достигший» — сказал собеседник агентства.

Фарид Башаров: «Наиль Наруллинович — бизнесмен очень известный, очень многого достигший» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Башаров напомнил, что сейчас в Менделеевске работают мощные кадры из Закамья. Это экс-ректор набережночелнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов, который возглавляет Управление образования исполкома Менделеевского района. А также нижнекамец Ленар Ахметов, занимающий должность замруководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и развитию предпринимательства. В городе нефтехимиков он трудился на аналогичной должности.

«Это мощная команда во главе с Радмиром Беляевым. Менделеевск поднимается, — высказал мнение Башаров. — А с приходом Наиля Наруллиновича город получит новое дыхание. Он очень деятельный человек».

««Это мощная команда во главе с Радмиром Беляевым. Менделеевск поднимается» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«Требовательный, принципиальный, когда надо — жесткий, когда надо — мягкий»

По мнению Башарова, Наиль Сулейманов — эксперт в своей области, создал образцовые объекты в Набережных Челнах — это и экобазар, и другие торговые предприятия, очень популярные среди жителей Автограда. Наш собеседник плотно работал с Наилем Сулеймановым в пандемию, когда в городе закрывались торговые центры.

«Без внутренних проблем не обошлось. В коронавирус все страдали, было целое противостояние, но Наилю Наруллиновичу вместе с командой удалось решить ковидную проблему. Где надо — жестко держит свою позицию, но всегда идет на встречу, он — за предпринимателей», — отметил Башаров.

Также, по словам собеседника агентства, Сулейманов отличился твердой позицией в мусорной реформе, он отстаивал интересы торговых центров, оптово-розничных рынков.

«В этом году Наиль Сулейманов отпраздновал 70-летний юбилей. Ко всем своим нагрузкам он прибавил еще одно беспокойное хозяйство города Менделеевска. Он полон энергии. И я думаю, лучшие вершины у него впереди, и особенно в Менделеевске. У него все получится. Он требовательный, принципиальный, когда надо — жесткий, когда надо — мягкий», — резюмировал Башаров.