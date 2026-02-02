news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 08:30

Радмир Беляев рассказал о перспективах водного туризма в Нижнекамске

Читайте нас в
Телеграм
Радмир Беляев рассказал о перспективах водного туризма в Нижнекамске
Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

В Нижнекамске власти активно работают над развитием туристической инфраструктуры, включая проекты речных пассажирских маршрутов и увеличение потока гостей. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в рамках проекта «12 этаж».

По его словам, появление Нижнекамских терм и других туристических объектов уже привлекает в город гостей из разных регионов. «С появлением нижнекамских терм мы стали туристическим городом: люди едут в музеи, смотрят город, ходят на экскурсии», – отметил Беляев, подчеркивая потенциал региона для отдыха и путешествий.

Одним из перспективных проектов является запуск регулярных рейсов на скоростных судах на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижнекамск – Набережные Челны – Елабуга – Казань. По мнению руководителя муниципалитета, такие маршруты будут пользоваться спросом как среди жителей, так и туристов, а городской причал уже оборудован для приема таких судов.

Радмир Беляев также отметил впечатляющее число туристов, которые уже посещают Нижнекамск. «Сколько к нам причаливает теплоходов, сколько туристов приезжает на наши объекты!» – подчеркнул он, связывая это с ростом интереса к рекреационным возможностям города.

По его словам, развитие туризма является частью стратегии повышения инвестиционной привлекательности Нижнекамска и создания новых рабочих мест.

Подробнее читайте в интервью: Радмир Беляев, мэр Нижнекамска: «Отпразднуем 60-летие города на высоком уровне!»

по теме Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»
Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»
#12 этаж
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026