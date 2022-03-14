Радмир Беляев: Продукцией местного производства обеспечены благодаря ТОСЭР «Менделеевск»

О рынке труда и об обеспеченности рабочими местами жителей Менделеевска рассказал в своем Telegram-канале руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Наша страна оказалась под огромным внешним давлением и ударом санкций. Наверно, многие из нас, листая ленту новостей, испытывают тревогу», — отметил Беляев. Однако, по его мнению, поводов для напряженности на рынке труда в Менделеевском районе нет.

В Менделеевском районе работает территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это 15 резидентов, которые обеспечивают рабочими местами местных жителей.

«Мы провели круглый стол с резидентами, и каждый из них подтвердил свои планы! Все 15 компаний продолжат работу в районе. Среди них и производства, которые связаны с продуктами питания, с импортозамещением. Рабочими местами и продукцией местного производства будем обеспечены», — добавил он.

Ранее глава Альметьевского района Тимур Нагуманов анонсировал ряд мер по поддержке МСП в Альметьевске, о чем сообщал «Татар-информ».