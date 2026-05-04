Радмир Беляев поручил обеспечить безопасность во время празднования 9 Мая в Нижнекамске

В Нижнекамске усилят меры безопасности в период проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее поручение дал глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

«На этой неделе нас ждет самое важное событие этого года – празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – отметил он.

Особое внимание, по словам главы района, должно быть уделено вопросам безопасности.

«Наша задача – обеспечить проведение торжественных мероприятий на самом высоком уровне. И, безусловно, важно обеспечить безопасность. Прошу, уважаемые коллеги, на это обратить особое внимание», – подчеркнул Беляев.

Он также напомнил, что в преддверии праздника важно не оставить без внимания ни одного ветерана – встречи и поздравления уже проходят с прошлой недели.

Отдельный акцент был сделан на сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Как отметил Беляев, на этом заострил внимание Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем республиканском совещании.

«Крайне важно сейчас, особенно в наше время, сохранить память о массовом героизме советского народа и воспитать на этом примере наше молодое поколение», – сказал глава района.

Отдельно он остановился на событиях, уже прошедших в городе в преддверии праздника. Так, 28 апреля Нижнекамск с рабочим визитом посетил Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана, Председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. При его участии возле Дома народного творчества была открыта уличная выставка «Герои многонационального Татарстана».

«Возле Дома народного творчества представлены истории наших земляков, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Для нашего города это настоящий подарок в преддверии 9 мая. Уникальная экспозиция, приглашаю всех посмотреть. На День Победы мы дополним ее еще историями наших героев-земляков», – отметил Беляев.

В Нижнекамске планируется провести комплекс торжественных и памятных мероприятий с участием ветеранов, тружеников тыла, участников СВО и семей погибших военнослужащих.