Парад Победы, лазерное шоу и салют: как Казань, Челны и Нижнекамск готовятся отметить 9 Мая

В Татарстане ко Дню Победы подготовили масштабную программу памятных и праздничных мероприятий: от акций и концертов до парадов и салютов в городах республики. Как пройдут торжества в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске – в материале «Татар-информа».





С 22 апреля проходит акция «Георгиевская лента», в рамках которой волонтеры раздают жителям символы Победы

В Казани стартовала программа мероприятий ко Дню Победы

Праздничная программа в Казани уже началась. С 22 апреля проходят акции «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика», в рамках которых волонтеры раздают жителям символы Победы. В парке Победы можно воспользоваться услугами аудиогида, который рассказывает о памятных местах и событиях военных лет, сообщил сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

Во дворах домов, где живут ветераны, 8 мая пройдут небольшие концерты и встречи. Школьники и творческие коллективы выступят с праздничной программой и лично поблагодарят ветеранов.

Азат Абзалов: «В парке Победы можно воспользоваться услугами аудиогида, который рассказывает о памятных местах и событиях военных лет» Фото: kzn.ru

Также в городе проходит «Вахта памяти»: у мемориалов возлагают цветы и дежурят почетные караулы. 1 мая церемония возложения цветов состоится у стелы «Казань – город трудовой доблести» с участием представителей предприятий и тружеников тыла.

Кроме этого, 7 и 8 мая на маршруте №5 будет работать «Трамвай Победы». Его оформят в праздничном стиле и превратят в передвижную концертную площадку. В пути прозвучат песни военных лет и выступят артисты культурного центра «Сайдаш».

В парке Победы цветы возложат у Вечного огня, а также к памятникам труженикам тыла, матерям и вдовам и советскому солдату Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

9 Мая в Казани: программа торжеств

Торжества 9 мая в Казани начнутся с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. В парке Победы цветы возложат у Вечного огня, а также к памятникам труженикам тыла, матерям и вдовам и советскому солдату.

Главной площадкой праздника станет площадь Тысячелетия. Гостей начнут принимать с 9:00, зрителям предложат разместиться у стен Казанского Кремля. Для удобства вход организуют со стороны станции метро «Кремлевская», при этом к досмотровым процедурам просят отнестись с пониманием.

В 10:00 здесь начнется парад войск Казанского гарнизона. В нем примут участие военнослужащие, курсанты военного училища, ветераны боевых действий и студенты военных вузов. После парада покажут театрализованную постановку о вкладе Казани, Татарстана и всего советского народа в Победу.

В 10:00 начнется парад войск Казанского гарнизона. В нем примут участие военнослужащие, курсанты военного училища, ветераны боевых действий и студенты военных вузов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельная программа пройдет в Казанском Кремле. На площади у мечети «Кул Шариф» с 11:00 состоится акция «Вальс Победы», откроется мемориальный стенд «Стена Героев», будет работать полевая кухня. В 17:00 во дворе Присутственных мест покажут спектакль «Домой с Победой». Параллельно мероприятия пройдут и в парке Победы: там состоятся смотр строя и песни юнармейцев и кадетов, гала-концерт «Фанфары Победы» и концертная программа.

Вечерняя программа начнется в 19:00 на площади Тысячелетия и завершится в 22:00 праздничным салютом над акваторией Казанки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вечерняя программа начнется в 19:00 на площади Тысячелетия и завершится в 22:00 праздничным салютом над акваторией Казанки.

Празднование Дня Победы продолжится и после 9 мая. Так, 16 мая в жилом массиве Чебакса пройдет военно-историческая реконструкция «Бой после Победы», которая воссоздаст один из эпизодов завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Винер Харисов: «В школах Набережных Челнов запланировано более 600 мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы» Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах ко Дню Победы запланировали более 600 мероприятий

В школах Набережных Челнов запланировано более 600 мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы. Среди них конкурс «Лучший часовой Поста № 1», игра «Зарница 2.0» с участием более 1,5 тыс. школьников, конкурс «Поющие Челны», школьные медиапроекты, акции «Георгиевская лента», «Звезда Героя», «Свеча памяти», а также музейный конкурс в рамках проекта «Герои Отечества», рассказал сегодня на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Винер Харисов.

Горожане также активно участвуют в акциях «Ветеран живет рядом», «В гости к ветерану», «Письмо солдату», «Голубой трамвай – навстречу Победе», «Стена памяти».

Также в Набережные Челны прибудет «Паровоз Победы» с десятью платформами военной техники времен Великой Отечественной войны. Исторический состав остановится на железнодорожном вокзале 28 апреля в 8:10 и отправится в 10:50. Для жителей состоится концертная программа у путей.

Современную технику для армии России представят на параде

9 мая в Набережных Челнах пройдут масштабные торжества. В этом году мероприятия объединят три направления: подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, наследие Героя Советского Союза Мусы Джалиля в год 120-летия со дня его рождения, а также преемственность поколений в рамках Года воинской и трудовой доблести.

Праздничный день начнется в 8:30 с митинга у памятника Мусе Джалилю. В это же время заступит почетный караул у мемориального комплекса «Родина-мать». В 9:30 для жителей города выступят большой детский хор и сводный оркестр, а также состоятся показательные выступления кадетов.

Парад Победы начнется в 10:00 на проспекте Мусы Джалиля у мемориала «Родина-мать». В нем примет участие 41 парадный расчет – это кадетские школы, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, представители «Юнармии», движения «Движение Первых», а также ветераны запаса.

В составе колонн пройдет современная техника, выпускаемая в Набережных Челнах для Вооруженных Сил РФ, а также образцы времен Великой Отечественной войны. Парад завершится возложением венков и цветов к мемориалу.

После официальной части мероприятия продолжатся в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах города. В программе – полевые кухни «Солдатская каша», концерты творческих коллективов и традиционная раздача угощения.

Более 3 тыс. человек примут участие в главной программе 9 Мая

Главная театрализованная программа «Славе не меркнуть. Памяти – жить!» пройдет в 17:00 на майдане парка «Прибрежный». В ней примут участие около 3 тыс. человек – студенты, школьники, кадеты, а также творческие коллективы города. Открытие программы ознаменуется выносом Знамени Победы, штандартов фронтов и государственных флагов.

Отдельные блоки будут посвящены Мусе Джалилю и теме многонационального единства на фронте. Во второй части программы выступят воспитанники кадетских школ и военно-патриотических объединений. Кульминацией станет парад кадетских школ и совместное исполнение песни «День Победы» с участием народного хора ветеранов.

Завершатся праздничные мероприятия вечерним концертом, лазерным шоу и салютом, который начнется в 20:30.

Александра Офицерова: «К 9 Мая в Нижнекамске подготовлено более 300 мероприятий для жителей всех возрастов» Фото: e-nkama.ru

К 9 Мая в Нижнекамске подготовлено более 300 мероприятий

К 9 Мая в Нижнекамске подготовлено более 300 мероприятий для жителей всех возрастов. Особое внимание уделено патриотическому воспитанию детей и молодежи: проводятся конкурсы, акции, игры, концерты и выставки, сказала заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Александра Офицерова также на аппаратном совещании.

Пройдут акции «Вальс Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Сад памяти» и другие.

5 мая состоится автомотопробег по местам, связанным с героями войны. 7 мая пройдет «Трамвай Победы». 8 мая у Вечного огня состоится акция «Свеча памяти».

День Победы отпразднуют без салюта из-за угрозы атак БПЛА

Основное празднование в Нижнекамске пройдет 9 мая на трех площадках: у монумента Победы, у Дома народного творчества и в сквере Лемаева. Программу откроет театрализованный пролог у ТЮЗа «Приговоренный к бессмертию».

В сквере имени Лемаева будут организованы интерактивные площадки, выставки, мастер-классы, концертная программа и полевая кухня. Также будет представлена выставка «Герои многонационального Татарстана» и экспозиция, посвященная героям-уроженцам Нижнекамского района.

В 10:00 у монумента Победы состоится торжественное мероприятие с возложением цветов, выступлениями и парадом из 31-го взвода.

У спортивного комплекса «Факел» развернется музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, локальным войнам Чечни, Афганистана и СВО. Для посетителей подготовят мастер-классы, интерактивные площадки, а также будет работать полевая кухня с солдатской кашей. После – концерт лучших творческих коллективов города.

Салют в этом году не запланирован по соображениям безопасности.

«В связи с сохранением угрозы атак БПЛА, которая уже достигла регионов Урала, мы не проводим салют 9 мая: враг не дремлет, и мы видим, как неспокойно в соседних областях, поэтому первоочередной задачей остается безопасность граждан – вечернее скопление тысяч людей может быть использовано против нас. Уверена: у нас еще будут прекрасные поводы для салютов – в первую очередь, когда все наши ребята вернутся домой с Победой, которая обязательно наступит», – заключила Офицерова.