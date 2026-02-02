Радмир Беляев: «Давний вопрос расширения трамвайных линий нужно решать дальше»

Нижнекамск сегодня демонстрирует стабильную работу системы городского транспорта, в том числе трамвайного и автобусного сообщения. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев в рамках проекта «12 этаж».

«Если говорить о трамвайном сообщении, то сегодня у нас в наличии 30 трамваев, ежедневно на линию выходят 16. Интервал движения стабильный – 7–8 минут. Трамваи охватывают порядка 50% территории города. Чтобы расширить этот охват, необходимо строительство новых линий – это давний и хорошо понятный вопрос, которым нужно заниматься дальше», – отметил глава.

По словам мэра, развитие трамвайной сети остается частью общей стратегии города по модернизации общественного транспорта и обеспечению удобной связи внутри Нижнекамска.

Что касается автобусов, то особое внимание уделено пригородным маршрутам. «Все сельские поселения Нижнекамского района на 100% охвачены маршрутной сетью. Она достаточно большая и разветвленная. Кроме того, мы субсидируем сезонные перевозки в сады и огороды», – подчеркнул Беляев.

Город обновил пригородный автопарк. «Для пригородных маршрутов были обновлены пять новых больших автобусов НЕФАЗ. Это тоже стало возможным благодаря поддержке Раиса республики – через ГТЛК по федеральной программе. Отдельные слова благодарности Фариту Мударисовичу Ханифову, который стоял у истоков этой работы, мы многое делали вместе, рука об руку», – добавил мэр.

Администрированием транспортной системы занимается ПАТП, которым руководит Юрий Геннадьевич Иванов. По словам Беляева, «он грамотный руководитель, профессионал, который исторически работает с этим предприятием и умеет выстраивать работу, в том числе с водителями».

Также глава города подчеркнул социальную значимость транспортной сети. «Мы субсидируем автобусные перевозки на сумму порядка 180 млн рублей. Все льготные категории обеспечены проездом, семьи участников СВО имеют проездные билеты и пользуются общественным транспортом бесплатно», – сказал градоначальник.

«Поэтому говорить о кризисе общественного транспорта в Нижнекамске сегодня не приходится. Напротив, система развивается динамично и работает стабильно. Количество жалоб минимальное – порядка десяти в месяц, и то по незначительным моментам. Я очень рад, что такой крупный промышленный город сегодня закрыл по общественному транспорту ключевые вопросы. Но расслабляться нельзя – нужно двигаться дальше», – резюмровал Радмир Беляев.

По его словам, в ближайшее время планируется реализовать пять старых автобусов и на вырученные средства приобрести еще один новый большой автобус. «Обновление подвижного состава будет вестись планомерно и постоянно – это для нас ключевая задача», – отметил мэр.

