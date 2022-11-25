Радиоведущий – о «Татарча диктант»: Важна правильная речь и грамотность в письме

Айваз Садыров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Текст перед участниками акции «Татарский диктант» на площадке, организованной в мэрии Казани, прочитал известный радиоведущий, исполнительный продюсер радио «Тәртип радиосы» Айваз Садыров. После акции в беседе с корреспондентом «Татар-информа» он рассказал о важности проекта.

«Сейчас мы наблюдаем такое явление, что правильная, совершенная татарская речь звучит практически лишь на сцене театра и фильмах. Люди все меньше применяют татарский язык в повседневной жизни, или же примешивают к своей речи русские слова. Поэтому я принципиально веду свои соцсети на родном языке. Считаю, что тем самым создаю образ татарина. Важна не только правильная речь, но и грамотность в письме. Когда люди в соцсетях пишут с ошибками – это их не красит, мне иногда даже неловко становится за них», – рассказал Айваз Садыров.

Фируза Кукушкина Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

Участница диктанта Фируза Кукушкина призналась, что плохо владеет родным языком, но хочет его совершенствовать.

«По-татарски я говорю плохо. Диктант писала с большим трудом. Сложно было написать слова с татарскими буквами «ә», «ө», «ү». Отрывок взят из очень интересного произведения Зульфата Хакима. Вчера я его старалась почитать. Произведение – о болезни героя, чувстве любви к родному краю. Мне захотелось себя проверить», – рассказала девушка.

Лилия Фаттахова Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

Лилия Фаттахова – по первой специальности учитель татарского языка. «Мне акция понравилась. Я и сама раньше проводила диктанты у детей в школе. Было очень приятно вспомнить эти годы», – сказала она.

Ильвина Гарифуллина участвует в «Татарском диктанте» каждый год. В этом году она невысоко оценивает свою работу. «Зульфат Хаким свою мысль выражает не прямо, а сложными, витиеватыми фразами. Поэтому в расстановке знаков препинания и написании устаревших слов были трудности. В предыдущие годы я писала на “пять”, в этом году, думаю, будет “четыре”», – поделилась девушка.

Ильгиза Ильясова Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

Методист по национальным делам методического кабинета отдела образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани Ильгиза Ильясова в акции «Татарский диктант» участвует во второй раз. Она считает, что проект имеет большое значение в сохранении и популяризации татарского языка.

«Мы очень ответственно относимся к этой акции. Это очень масштабное, важное мероприятие. Мы также привлекли к нему учителей из нашего района. Думаю, их работы будут без ошибок. И сложных слов там не было. Айваз Садыров читал текст очень понятно, с расстановкой, поэтому писали легко», – рассказала участница акции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в мэрии Казани «Татарча диктант» написали более ста человек.

В этом году акция на знание татарского языка проходит 25, 26 и 27 ноября. Участникам зачитывают отрывок из произведения Зульфата Хакима «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар». Принять участие в диктанте могут все желающие. Подробная информация представлена на сайте акции.

