Радик Мифтахов назначен главой отделения надзорной деятельности по Менделеевскому району

фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

С 1 марта 2025 года майор внутренней службы Радик Мифтахов назначен на должность начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Менделеевскому району в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ. На деловом понедельнике его представила замглавы Лейсан Галеева.

Радик Шамилович Мифтахов родился 14 апреля 1980 года в Менделеевске. Он окончил Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Пожарная безопасность».

Свою службу он начал в 2001 году в пожарной части №79, обеспечивавшей охрану объектов ОАО «Татазот». С 2010 года продолжил служить в пожарной части №26, занимающейся охраной объектов НГДУ «Прикамнефть» ПАО «Татнефть». В 2019 году Мифтахов перешел в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Менделеевскому району, где зарекомендовал себя как опытный и ответственный специалист.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей Радик Мифтахов награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» II и III степени.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинец занял пост руководителя «Движения первых» в Менделеевске.