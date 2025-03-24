Челнинец занял пост руководителя «Движения первых» в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске первый руководитель местного отделения «Движения первых» Гульнара Гайфутдинова решила сменить место работы. На должность руководителя местного отделения «Движения первых» назначен Андрей Гриненко. На деловом понедельнике его представила замглавы Лейсан Галеева.

Андрей Гриненко родился 30 октября 1992 года в Челнах, окончил Набережночелнинский медколледж по специальности «стоматология ортопедическая», затем Университет Управления ТИСБИ по специальности «менеджмент».

Гриненко начинал свою трудовую деятельность с должности специалиста по работе с молодежью, последним его местом работы был Молодежный центр «Яшьлек», где он трудился директором.

На протяжении многих лет Андрей Гриненко активно занимался общественной деятельностью: в 2011 году был зампредседателя Городского студсовета в Челнах – руководил направлением «ЗОЖ и спорт», в 2013-м – вице-президентом Лиги студентов РТ, а в 2015 году стал руководителем детской и молодежной общественной организации «Молодежь города М» Менделеевского района.

В 2019-м он возглавил Молодежный Парламент Менделеевского района, с 2021 года является координатором и куратором детских и молодежных общественных объединений Менделеевского муниципального района.

За активную общественную деятельность и успешную работу в области молодежной политики Андрей Гриненко награжден многочисленными наградами.