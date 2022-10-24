Радий Хабиров заявил о продолжении работы по запуску прямого поезда из Уфы до Казани

Работа по открытию прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Казанью продолжается. Об заявил глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании Правительства региона, сообщает ИА «Башинформ».

«Сейчас мы очень активно работаем по прямому сообщению между Уфой и Казанью – интересное туристическое направление. Скоро будем выходить на новые маршруты в сторону Сибая и Магнитогорска», – сказал Хабиров.

Он добавил, что по этому вопросу 21 октября у него состоялся обстоятельный разговор с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым.

О запуске нового пассажирского ночного скоростного поезда из Уфы в Казань в 2023 году глава Башкортостана рассказал в феврале этого года. Ранее такое сообщение действовало, но было закрыто из-за невостребованности. Время в пути составляло около 21 часа.

Предполагается, что по новому маршруту от Уфы до Казани можно будет добраться за 15 часов, а в дальнейшем – за 12 часов.