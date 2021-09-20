Песков заявил, что Путин продолжит соблюдать самоизоляцию

Президент РФ Владимир на этой неделе примет участие в запланированных мероприятиях в режиме видеоконференций, так как он продолжит соблюдать режим самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что глава государства прекрасно себя чувствует.

«Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжит мероприятия в режиме видеоконференций», – сказал Песков.

14 сентября Путин объявил о том, что принял решение на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его близком окружении, о чем сообщал «Татар-информ».