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Радий Хабиров прибыл на заседание Группы «Россия — Исламский мир» в Казани
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Глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл на пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».
Мероприятие проходит в казанском ИТ-парке им.Башира Рамеева.
XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана 14-19 мая. С программой третьего дня можно ознакомиться в материале «Татар-информа».
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