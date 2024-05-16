Радий Хабиров прибыл на заседание Группы «Россия — Исламский мир» в Казани

Глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл на пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».

Мероприятие проходит в казанском ИТ-парке им.Башира Рамеева.

XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана 14-19 мая. С программой третьего дня можно ознакомиться в материале «Татар-информа».