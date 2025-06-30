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Общество 30 июня 2025 13:23

Радиф Тимергалиев рассказал, почему мусульманам нужно соблюдать уразу в День Ашура

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В День Ашура мусульманам желательно соблюдать уразу. Об этом «Татар-информу рассказал имам-мухтасиб Кукморского района Татарстана Радиф Тимергалиев.

О значимости поста в этот день говорит хотя бы тот факт, что до того, как ураза в месяц Рамадан стала обязательной, в данном статусе был пост именно в День Ашура.

«И только после этого пророк сказал, что ураза в День Ашура остается желательной - кто хочет, тот может поститься», – объяснил Тимергалиев.

Пост в День Ашура несет в себе множество благ, одним из которых служит прощение малых грехов, совершенных за целый год. В достоверном хадисе сказано: «Я надеюсь на Аллаха, что пост в День Ашура послужит искуплением грехов прошедшего года» (Муслим).

Кроме того, в этот особенный для мусульман день верующим не следует забывать и о совершении иных богоугодных дел. Например, это может быть поддержка и помощь нуждающимся и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поддержание родственных связей, усердие в совершении дуа.

«В День Ашура нужно делать побольше благих дел, читать Коран, раздавать милостыню (садака), навещать больных и воздерживаться от греховного», – заключил Тимергалиев.

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#ислам #Религия #ДУМ РТ #кукморский район РТ #имам
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