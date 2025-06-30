День Ашура – 2025: история, традиции и значимость для мусульман

В исламском календаре есть особенные даты, наполненные духовным смыслом. День Ашура – одна из них. Он связан не только с историей пророков, но и с благотворительностью и добровольным постом, который подчеркивает значимость веры, благодарности и покаяния. Как правильно провести День Ашура – в материале «Татар-информа».





День Ашура не входит в число обязательных религиозных предписаний, однако имеет высокую духовную ценность

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День для размышлений, покоя и благодарности

Ашура – это десятый день месяца Мухаррам по исламскому лунному календарю, особенное время для поклонения, благодарности и добровольного поста. Он не входит в число обязательных религиозных предписаний, однако имеет высокую духовную ценность.

Пост в День Ашура считается желательным и несет в себе смысл смирения, очищения и стремления к благочестию. Многие мусульмане придерживаются поста не только в сам День Ашура, но и на день раньше или позже – 9-го или 11-го числа месяца Мухаррам, чтобы проявить большее усердие в поклонении.

Татарский теолог и богослов, муфтий Фарид Салман в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что День Ашура одновременно связан как с радостными, так и с трагическими событиями.

Фарид Салман рассказал, что мусульмане начали поститься в День Ашура только после совершения переселения из Мекки в Медину (Хиджры) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«День Ашура знаменит тем, что Аллах в этот день облагодетельствовал, даровал свои блага своим близким пророкам. В этот день были особо отмечены Идрис, Нух, Муса, Иса, наш пророк Мухаммад. Одновременно с этим мы знаем, что в этот день случилась трагедия в мусульманском мире – был убит внук пророка Мухаммада хазрати Хусейн ибн Али, которого он называл одним из предводителей молодежи в райских кущах. Поэтому одновременно это день и радости, и скорби. В Коране есть такой аят, в котором сказано: «Мы сменяем дни». Это означает, что дни радости сменяются днями горести, а дни горести сменяются днями радости. Не всегда человек живет только в радости или только в горести. Поэтому этот памятный день свидетельствует о том, что радость и горе соседствуют друг с другом», – пояснил Фарид Салман.

В 2025 году День Ашура приходится на 5 июля – это 10-й день месяца Мухаррам по исламскому лунному календарю. В этом году Мухаррам начался 26 июня, поэтому дата Ашуры приходится на субботу.

Поскольку исламский календарь основан на лунных циклах, даты религиозных дней ежегодно смещаются – Ашура может выпадать на разные месяцы и дни недели.

В 2025 году День Ашура приходится на 5 июля – это 10-й день месяца Мухаррам по исламскому лунному календарю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История, уходящая в глубь веков

Фарид Салман рассказал, что мусульмане начали поститься в День Ашура только после совершения переселения из Мекки в Медину (Хиджры). Кстати, именно с этого события и ведется летоисчисление по исламскому лунному календарю.

«Переселившись в Медину, а город в то время был многонациональным и поликонфессиональным, пророк увидел, что местные иудеи отмечают какой-то праздник. Он поинтересовался, что именно они празднуют. На что иудеи ответили, что в этот день Аллах спас пророка Мусу (Моисея) и его народ от гнета Фараона. Выслушав их, пророк сказал, что мы, мусульмане, ближе к Мусе, чем они. После этого он ввел в этот день добровольный пост, который стал формой поклонения Всевышнему. И с тех пор этот день проводится в молитвах, в посте, в совершении благодеяний. У нас за долгое время, к сожалению, многие традиции оказались забытыми, но, тем не менее, общемусульманским трендом остается соблюдение поста в этот день, чтение молитв, обращение к Аллаху с различными просьбами», – рассказал теолог.

Пост в День Ашура несет в себе множество благ, одним из которых служит прощение малых грехов, совершенных за целый год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как провести этот день

Во-первых, в День Ашура крайне желательно соблюдать уразу. Об этом «Татар-информу» рассказал имам-мухтасиб Кукморского района Татарстана Радиф Тимергалиев. О значимости поста в этот день говорит хотя бы тот факт, что до того, как ураза в месяц Рамадан стала обязательной, в данном статусе был пост именно в День Ашура.

«И только после этого пророк сказал, что ураза в День Ашура остается желательной - кто хочет, тот может поститься», - объяснил Тимергалиев в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Пост в День Ашура несет в себе множество благ, одним из которых служит прощение малых грехов, совершенных за целый год. В достоверном хадисе сказано: «Я надеюсь на Аллаха, что пост в День Ашура послужит искуплением грехов прошедшего года» (Муслим).

Кроме того, в этот особенный для мусульман день верующим не следует забывать и о совершении иных богоугодных дел. Например, это может быть поддержка и помощь нуждающимся и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поддержание родственных связей, усердие в совершении дуа.

«В День Ашура нужно делать побольше благих дел, читать Коран, раздавать милостыню (садака), навещать больных и воздерживаться от греховного», – заключил Тимергалиев.