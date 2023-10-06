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Работы по возведению пристроя к казанской гимназии №19 достигли экватора
1 декабря этого года в гимназии №19 в Казани будет готов пристрой, где будут учиться 300 школьников. На сегодня строительные работы выполнены на 51%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Новый корпус понадобился из-за того, что количество учащихся значительно превышает проектную мощность учреждения. Сейчас в школе на 800 мест обучаются 1 813 детей.
На сегодня завершены работы по кирпичной кладке на 1-м и 2-м этажах, по монолитному строительству, установке парапетов на кровле и штукатурке цоколя.
Монтаж вентиляции выполнен на 86%, также на 60% завершено утепление фасада. Электромонтажные работы подвала осуществлены на 95%, а первого этажа – на 60%.
Ранее сообщалось, что в новом 2-этажном корпусе оборудуют спортивный и актовый залы, а также ресторанный комплекс и 12 учебных кабинетов.
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