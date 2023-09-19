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К декабрю в казанской гимназии №19 будет готов пристрой, где будут учиться 300 школьников
Пристрой к гимназии №19 в Казани будет сдан к 1 декабря. В результате в новом корпусе смогут обучаться 300 школьников, сообщает пресс-служба мэрии.
«Школа рассчитана на 800 ученических мест по проекту, но на сегодняшний день 1813 детей учатся в школе, — рассказал во время инспекции объекта мэр Казани Ильсур Метшин. — Спасибо Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову: он поддержал наше предложение создать 300 дополнительных ученических мест».
В новом 2-этажном корпусе оборудуют спортивный и актовый залы, а также ресторанный комплекс и 12 учебных кабинетов. Ремонтные работы завершены на 48%.
Директор гимназии № 19 Андрей Талманов сообщил, что летом капремонт провели во всем учреждении — выполнены отделочные работы в актовом и спортивном залах, в 2 учебных кабинетах, отремонтированы санузлы, хозяйственный блок, рабочие заменили кровлю, обновили фасад, инженерные сети и входную группу.
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