К декабрю в казанской гимназии №19 будет готов пристрой, где будут учиться 300 школьников

Пристрой к гимназии №19 в Казани будет сдан к 1 декабря. В результате в новом корпусе смогут обучаться 300 школьников, сообщает пресс-служба мэрии.

«Школа рассчитана на 800 ученических мест по проекту, но на сегодняшний день 1813 детей учатся в школе, — рассказал во время инспекции объекта мэр Казани Ильсур Метшин. — Спасибо Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову: он поддержал наше предложение создать 300 дополнительных ученических мест».

В новом 2-этажном корпусе оборудуют спортивный и актовый залы, а также ресторанный комплекс и 12 учебных кабинетов. Ремонтные работы завершены на 48%.

Директор гимназии № 19 Андрей Талманов сообщил, что летом капремонт провели во всем учреждении — выполнены отделочные работы в актовом и спортивном залах, в 2 учебных кабинетах, отремонтированы санузлы, хозяйственный блок, рабочие заменили кровлю, обновили фасад, инженерные сети и входную группу.