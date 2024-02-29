Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани начнутся летом
Работы на улице Нурихана Фаттаха, на участке на въезде в жилой комплекс «Салават Купере», начнутся этим летом. Об этом, отвечая на вопросы горожан, рассказали в мэрии Казани.
«Как сообщает районная администрация, планируют приступить в летний период текущего года», — сообщили в исполкоме о сроке начала работ.
Напомним, что улицу планируют расширить, чтобы «выровнять транспортную нагрузку». Об этом стало известно еще в марте 2023 года, однако из-за недостатка финансирования работы проведут в 2024 году.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»