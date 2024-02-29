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Общество 29 февраля 2024 06:00

Работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани начнутся летом

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Работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани начнутся летом

Работы на улице Нурихана Фаттаха, на участке на въезде в жилой комплекс «Салават Купере», начнутся этим летом. Об этом, отвечая на вопросы горожан, рассказали в мэрии Казани.

«Как сообщает районная администрация, планируют приступить в летний период текущего года», — сообщили в исполкоме о сроке начала работ.

Напомним, что улицу планируют расширить, чтобы «выровнять транспортную нагрузку». Об этом стало известно еще в марте 2023 года, однако из-за недостатка финансирования работы проведут в 2024 году.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

#салават купере #ремонт дорог
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