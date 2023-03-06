В Казани хотят расширить дорогу на въезд в ЖК «Салават Купере»

Расположенная на въезде в жилой комплекс «Салават Купере» улица Нурихана Фаттаха может быть расширена для оптимизации транспортных потоков. Необходимый проект для этого уже есть, остается вопрос финансирования для его реализации. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Для выравнивания транспортной нагрузки далее правильно было бы расширить улицу Нурихана Фаттаха. Есть не только понимание, но уже готов проект. Пока денежных средств недостаточно. Надеемся и этот вопрос сдвинуть», – отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что в ЖК «Салават Купере» может появиться новая площадка для сельскохозяйственных ярмарок. С такой инициативой выступил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.