Работы по программе «Наш двор» начались в 329 дворах 34 районов Татарстана

На данный момент работы по программе «Наш двор» 2021 года ведутся в 329 дворах 34 муниципалитетов Татарстана. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказала куратор программы Венера Камалова.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В ближайшие две недели работы начнутся еще в 87 дворах. Таким образом, работы будут идти в 416 дворах. Это составляет 40% от общего количества дворов, в которых запланирован ремонт в 2021 году», — уточнила докладчик.

При этом Камалова отдельно остановилась на том, что некоторые муниципалитеты завершают работы, запланированные на 2020 год, включая и дорожные. Это Тетюшский, Азнакаевский и Бугульминский районы, а также Казань и Набережные Челны.

Помимо этого, продолжается установка оборудования во дворах по программе прошлого года — согласно данным на 27 мая, до сих пор не смонтировано 11,5% оборудования. Высокий процент несмонтированного оборудования (более 10%) и низкая динамика по его размещению отмечены в Набережных Челнах (37%), Лениногорском (34%), Новошешминском (31%), Елабужском, Альметьевском и Бугульминском районах.

Упомянула куратор программы и проверки качества выполненных работ по благоустройству дворов, на которых ранее настаивал Президент Татарстана Рустам Минниханов. В качестве примера недобросовестного подрядчика она привела компанию, работавшую в Альметьевске по адресу: ул. Советская, д. 155.

Всего за 2021 году 831 двор в 40 муниципалитетах будет в полном объеме обеспечен оборудованием уже летом. Начать устанавливать его предполагается с середины июля, уточнила Венера Камалова.