Работы по «Нашему двору» в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах перешли экватор

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана работы по программе «Наш двор» выполнены на 58%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава администрации двух районов Фанис Нурмухаметов.

Спикер напомнил, что в этом году в программу включены 49 территорий — это 129 домов и более 30 тыс. жителей. Объем финансирования работ составляет 703 млн рублей.

«Уже сегодня жители наших районов получили в свое распоряжение 15 отремонтированных дворов. Это тысячи радостных малышей, которые с удовольствием резвятся на детских площадках, это и спокойные родители, которые присматривают за ними на удобных скамейках», — сказал Нурмухаметов.

Глава администрации двух районов добавил, что в активной фазе находятся работы на 29 объектах. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству оставшихся пяти дворов. Работы идут без отставания от графика.

За весь период реализации проекта «Наш двор» будет отремонтировано 216 дворов. «Хочется отметить, что по завершении программы „Наш двор“ на территории районов останется потребность в ремонте 105 дворов. Учитывая, что ежегодно в среднем благоустраивается порядка 43 дворов, продление программы на 2025-2026 годы остается важным вопросом», — уточнил докладчик.