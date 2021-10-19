Работы на конкурс по освещению Всероссийской переписи населения принимаются до 25 ноября

Татарстанские СМИ могут принять участие в республиканском конкурсе на лучшее освещение Всероссийской переписи населения. Работы участников принимаются до 25 ноября, сообщает организатор — Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Материалы участников будут оцениваться в трех номинациях — лучшее освещение ВПН в печатных СМИ, на телерадиоканалах и в интернет-изданиях. Участники, занявшие в них I, II и III места, получат денежные призы. Общий призовой фонд мероприятия составляет 270 тыс. рублей.

Как сообщает организатор, главная цель конкурса — повышение информированности населения о Всероссийской переписи населения, а также ее целях, способах проведения и задачах.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября в Татарстане и по всей стране. Впервые люди могут самостоятельно заполнить переписные бланки на портале госуслуг РФ. Так, такой возможностью в первый же день кампании воспользовался Президент России Владимир Путин.