Работу молодежных учреждений в Татарстане продлят до 21:00

Молодежные учреждения будут работать в Татарстане до 21:00 и даже позже. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Будем менять работу наших учреждений. Молодежь приходит туда, чтобы получить новые знания и компетенции, в основном во внеучебное или внерабочее время. Наши объекты должны быть открыты до позднего вечера, до 21:00, возможно и позже. Есть достойная инфраструктура для всестороннего развития. Некоторые учреждения научились хорошо контактировать с молодежью, но не все», – заявил он.

Это станет одной из возможных мер профилактики, направленной на предупреждение деструктивного влияния в соцсетях, потому что дети и подростки смогут до позднего вечера заниматься своими хобби на территории учреждений, добавил министр.

«Нам предстоит большая профилактическая работа, об этом говорят и последние события в Нижнекамске. Безусловно, это влияние деструктивных социальных сетей на наших детей и подростков. К сожалению, более 60% молодых людей от 18 до 35 лет подписаны на такие аккаунты или состоят в подобных группах. В сфере профилактики мы явно недорабатываем, будем этот момент перестраивать», – подчеркнул Кадыров.

